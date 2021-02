തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം ആരെയും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് ബിഡിജെഎസ് അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി. എസ്എന്‍ഡിപി യോഗം സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ്. സര്‍ക്കാരിനെ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ബിഡിജെഎസ് എന്‍ഡിഎ വിടില്ല. യുഡിഎഫുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.



English Summary: SNDP will not support anyone in the Assembly election: Thushar Vellappally