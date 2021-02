കഴുത്തും മുടിയും മുറിച്ച നിലയിൽ; കൊൽക്കത്തയിൽ 8 വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ ജോരാബാഗനിൽ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിൽ 8 വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ വീടിനടുത്താണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.



ശരീരത്തിൽ ഭാഗികമായെ വസ്ത്രമുള്ളൂ. കഴുത്ത് മുറിച്ച നിലയിലാണ്. പല്ല് തകർന്നിട്ടുണ്ട്. തലമുടിയും മുറിച്ച നിലയിലാണ്. പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കാമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്തം പുരണ്ട കത്തി, പെൺകുട്ടിയുടെ നാല് പല്ലുകൾ, തലമുടി എന്നിവ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്ത് അടിപിടി ഉണ്ടായതിന്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ ബലാത്സംഗമുണ്ടായോ എന്ന് നിർണയിക്കാനാവൂവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടക്. മുത്തശ്ശിയെ കാണാനായി പെൺകുട്ടി ബുധനാഴ്ച വീട്ടിൽ വന്നതായി പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മായി പറഞ്ഞു. രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ, ആൾത്താമസമില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ പ്രദേശവാസി പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായപ്പോൾ മുതൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച ബിജെപി നേതാവ് അമിത് മാൽവിയ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

