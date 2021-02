ഡാൻസ് വിഡിയോ, പിന്നിൽ പട്ടാള അട്ടിമറി; ഓർമയിൽ ശിവറാമിന്റെ ആ സ്കൂപ്പൂം

ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ആ വിഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ആദ്യം അസാധാരണമായി ഒന്നും തോന്നിയില്ല. എയ്റോബിക് ഡാൻസ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുവതി... പിന്നിലെ വിശാലമായ റോഡിലൂടെ ചുവന്ന ലൈറ്റിട്ട് സൈറൻ മുഴക്കി ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ... അത്ര പുതുമയൊന്നും തോന്നാത്ത കാഴ്ച.

എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായൊരു പടപ്പുറപ്പാടായിരുന്നു അതെന്ന് പിന്നീടാണു വ്യക്തമായത്. തിങ്കളാഴ്ച മ്യാൻമറിൽ നടന്ന പട്ടാള അട്ടിമറിയുടെ ആരും കാണാത്ത ചിത്രമാണ് ആ വൈറൽ വിഡിയോയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.



ഭരണാധികാരിയായ ഓങ് സാൻ സൂ ചിയെ തടവിലാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പിടിക്കാൻ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പട്ടാളം കുതിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച. എയ്റോബിക് ഡാൻസ് പരിശീലകയായ ഹിങ് നിൻ ആയ് തലസ്ഥാനമായ നെയ്പെഡോയിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ പതിവുപോലെ തന്റെ ഡാൻസ് ഷോയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു.



ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി അൽപം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പട്ടാള വാഹനങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് വിഡിയോയിൽ പതിയുന്നത്. എന്നാൽ പാട്ടും ഡാൻസും തകർത്തു മുന്നേറുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഈ വാഹന നീക്കമൊന്നും യുവതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതേയില്ല. ഡാൻസ് ഷോയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവർ ഒരിക്കൽപോലും വാഹനവ്യൂഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും.



വിഡിയോ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ പട്ടാള അട്ടിമറിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു അധ്യായം ലോകം കണ്ടു. അവിശ്വസനീയമെന്നായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും കമന്റ്. ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യമായതോടെ അവർ ഒരിക്കൽ കൂടി വിഡിയോ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു. വിശ്വസിക്കൂ, ഇത് യഥാർത്ഥ വിഡിയോ ആണ് എന്ന കുറിപ്പോടെ...



ഇതിനു മുൻപും പലവട്ടം ഇതേ സ്ഥലത്തു തന്നെ വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹിങ് നിൻ ആയ് പറയുന്നത്. പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് പട്ടാളം അധികാരം പിടിച്ചത്.



ചോര ചീന്താതെയാണ് ഇത്തവണ പട്ടാളം ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിച്ചതെങ്കിൽ പഴയ ബർമയിലെ ആദ്യ പട്ടാള അട്ടിമറിയിൽ മന്ത്രിമാരടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ ജീവനാണ് ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓങ് സാൻ സൂ ചി യുടെ പിതാവും രാഷ്ട്രപിതാവുമായ ഓങ് സാനിനെയും മന്ത്രിമാരെയും കൊലപ്പെടുത്തി 1947 ജൂലൈ 17നാണ് പട്ടാളം അധികാരം പിടിക്കുന്നത്.



പരിമിതമായ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് പട്ടാള അട്ടിമറിയുടെ ഈ വാർത്ത ലോകം അറിയുന്നത് മലയാളിയായ ലോക പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകൻ എം.ശിവറാമിലൂടെയാണ്. ഇംഗ്ലിഷ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ ലേഖകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം റങ്കൂണിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.



രാവിലെ 11 മണിയോടെ കാബിനറ്റ് യോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു സമീപം മറ്റൊരു പത്രപ്രവർത്തകനോടൊപ്പം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ സമയം ബർമീസ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തുടങ്ങിയിരുന്നു. സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തുന്നതു പെട്ടെന്നാണു കണ്ടത്.



തുരുതുരെ വെടിയുതിർത്ത് സെകട്ടേറിയറ്റിലേക്കു നീങ്ങിയ അവർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി പ്രധാനമന്ത്രി ഓങ് സാൻ ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. മന്ത്രിമാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നേരിൽ കണ്ട ശിവറാം നേരെ ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫിസിലേക്കാണ് പാഞ്ഞത്. ഇതിനിടയിൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വാർത്ത കുത്തിക്കുറിച്ചു. Unknown gunmen rushed into Burmese government secretariat and shot down the entire cabinet while it was on... ശിവറാമിന്റെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് ലോകം ഈ അട്ടിമറിയുടെ വാർത്ത അറിഞ്ഞത്.



ശിവറാമിന്റെ വാർത്ത പുറത്തു പോയി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം സെൻസർഷിപ് നിലവിൽ വന്നു. അതോടെ മറ്റൊരു ലേഖകന്റെയും വാർത്ത പുറംലോകം കണ്ടില്ല. പിന്നീടുള്ള മണിക്കൂറുകൾ ലോകം ചർച്ച ചെയ്തത് ശിവറാമിന്റെ ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ വാർത്ത മാത്രം.



റോയിട്ടേഴ്സ് ഓഫിസിൽ ഇപ്പോഴും ചില്ലിട്ടു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂപ്പ് വാർത്ത, ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി കോന്നവത്തു വീട്ടിൽ ശിവരാമ പിള്ള എന്ന എം.ശിവറാമിന്റെ ഈ വാർത്തയാണ്.



