സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനു ഫലപ്രദമായി സഹായിച്ചത് കിഫ്ബി: പിണറായി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനു ഫലപ്രദമായി സഹായിച്ചത് കിഫ്ബിയാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ എല്ലാപേർക്കുമറിയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇത്തരമൊരു സഹായം ചെയ്തതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ കിഫ്ബിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് കിഫ്ബിയെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്തെ സഹായിച്ച ഏജൻസിയോട് ഇത്രമാത്രം കൃതഘ്നത ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

നാടിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെ ഇകഴ്ത്തികാണിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ, നാട് ശരിയായ ദിശയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾകൊണ്ടതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി 111 പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നാടിനു സമർപ്പിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

ഒരു വർഷം മുൻപ് കണ്ട സ്കൂളുകളിലേക്കല്ല കോവിഡാനന്തരം കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ജനങ്ങൾക്കു വേവലാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയാക്കിയത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ തകരുന്നു, കുട്ടികൾ കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു തുടങ്ങിയ ചിന്തയായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ മാറണമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ചിന്തിച്ചത്. അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ചുമതല നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനായി.

വലിയ മാറ്റം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ടായി. 6,80,000 അധികം കുട്ടികൾ പുതുതായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കു വന്നു. സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ. ഏറ്റവും പിന്നാക്കമായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കു ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ലഭിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ മാറ്റം ഇന്നു പ്രകടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

