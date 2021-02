20 രൂപയെ ചൊല്ലി തർക്കം; ഇഡ്ഡലി കച്ചവടക്കാരനെ 3 പേർ കൊലപ്പെടുത്തി

മുംബൈ ∙ താനെ ജില്ലയിലെ മീരാ റോഡിൽ 20 രൂപയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് വഴിയോര ഇഡ്ഡലി കച്ചവടക്കാരനെ മൂന്നുപേർ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. വീരേന്ദ്ര യാദവ് (26) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



വെള്ളിയാഴ്ച, കഴിക്കാനെത്തിയ മൂന്ന് പേർ വീരേന്ദ്രനോട് 20 രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പേരിൽ തർക്കമുണ്ടാകുകയും വീരേന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. മൂവരും ചേർന്ന് വീരേന്ദ്രനെ തള്ളിയിട്ടു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു. മൂന്നുപേർക്കെതിരെയും കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Idli Seller Killed By 3 Customers After Argument Over Rs 20: Police