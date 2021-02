മുസാഫർനഗർ ∙ പൊലീസ് നായയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രതിമ നിർമിച്ച് യുപി പൊലീസ്. മുസാഫർനഗർ പൊലീസാണ് 2020ൽ വിടവാങ്ങിയ എഎസ്പി ടിങ്കി എന്ന പൊലീസ് നായയുടെ പ്രതിമ നിർമിച്ചത്. സേനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആറു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് 49 കേസുകൾ തെളിയിക്കാൻ സഹായിച്ചതിന്റെ ആദരസൂചകമായാണ് പ്രതിമ നിർമിച്ചത്.

English Summary : Muzaffarnagar police in UP dedicated a statue to ASP Tinki, a police dog which died in 2020