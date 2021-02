ന്യൂഡൽഹി ∙ കര്‍ഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യുന്‍ബെര്‍ഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ടൂള്‍കിറ്റിലൂടെ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെട്ടുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ. ഇനിയും എന്തൊക്കെ പുറത്തുവരുമെന്ന് നോക്കാം. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില സെലിബ്രിറ്റികള്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെന്നും ജയ്ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ടൂള്‍കിറ്റ് ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല സംഘടനയാണ് നിര്‍മിച്ചതെന്നാണ് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. ടൂള്‍കിറ്റിനെതിരെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കേസും എടുത്തു. ജനുവരി 23 മുതലുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ടൂള്‍കിറ്റിലുണ്ടെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം.



ആദ്യം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ടൂള്‍കിറ്റ് ഗ്രേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനുവരി 26നോ അതിനു ശേഷമോ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി ഡിജിറ്റല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടത്തണമെന്നാണ് ഇതില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അപ്‌ഡേറ്റഡ് ടൂള്‍കിറ്റ് ഫെബ്രുവരി നാലിന് വീണ്ടും ഗ്രേറ്റ പങ്കുവച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറെയും ടാഗ് ചെയ്യണമെന്നും ടൂള്‍കിറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന് മുകളില്‍ രാജ്യാന്തര സമ്മര്‍ദമുണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും പറയുന്നു. ഏതു രാജ്യത്തായാലും പ്രാദേശിക പ്രതിനിധിയെ കണ്ടെത്തി വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തണം.

സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ഇമെയില്‍ അയയ്ക്കണം. അതിനുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ടൂള്‍ കിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുള്‍പ്പെടെ മൂന്നു ഹര്‍ജിയിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കണമെന്നും പറയുന്നു. ജനാധിപത്യത്തില്‍ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം സംബന്ധിച്ച് യുഎന്നിനുള്ള ഹര്‍ജിയും ടൂള്‍കിറ്റിലുണ്ട്.



English Summary : Toolkit revealed a lot says External affairs minister Jaishankar on document shared by Greta Thunberg