ശബരിമല: വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് പുതിയ നിയമം യുഡിഎഫ് കൊണ്ടുവരും: തിരുവഞ്ചൂർ

കോട്ടയം∙ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി പുതിയ നിയമ നിർമാണം നടത്തി പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണുമെന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോടതി ഉത്തരവിനുശേഷം എന്ത് നടപടിയാണ് സർക്കാർ സീകരിച്ചതെന്നു പറയണം. ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ സർക്കാർ പൊടിയിടുകയാണ്. പുതിയ നിയമ നിർമാണമല്ലാതെ കോടതി വിധിയെ മറികടക്കാനാകില്ലെന്നു സർക്കാരിന് അറിയാമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: UDF will come up with new Law for Sabarimala, says Thiruvanchoor Radhakrishnan