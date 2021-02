കൊച്ചി ∙ കർഷക സമരത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാതെ താരസംഘടന ‘അമ്മ’യുടെ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ. മലയാളത്തിലെ താരങ്ങൾ ആരും കർഷക സമരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല, സാധാരണയായി മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരിലൊരാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴായിരുന്നു പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാമെന്നു മോഹൻലാൽ മറുപടി നൽകിയത്. അതിന് അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Will comment later on farmers protest says Mohanlal