‘ഭീതി’ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് മൂലമറ്റം പവർഹൗസ്; ആയുർദൈർഘ്യം പിന്നിട്ട ആറു ജനറേറ്റർ!

തൊടുപുഴ∙ കേരളത്തിന്റെ ഊർജക്ഷേത്രമായ ഇടുക്കി മൂലമറ്റം വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് നാലാമത്തെ പൊട്ടിത്തെറി. ജനറേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലപ്പഴക്കമാണു തുടർച്ചയായി പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുഖ്യ കാരണമെന്നാണു സൂചന. പൊട്ടിത്തെറികൾ തുടർച്ചയായതോടെ അപകടമുനമ്പിലാണ് പവർഹൗസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും.



സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വൈദ്യുതിയുടെ മൂന്നിലൊന്നു വരെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിലാണ്. ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായാൽ കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം താറുമാറാകും. 130 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ആറു ജനറേറ്ററാണ് ഈ വൈദ്യുതി നിലയത്തിലുള്ളത്.

പവർഹൗസിലെ ഒരു ജനറേറ്ററിന് 25 വർഷത്തെ ആയുസ്സാണ് നിർമാതാക്കളായ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ വൈദ്യുത നിലയത്തിലെ ജനറേറ്ററുകൾ ഇതിനകം, 35 വർഷവും മൂന്നു ലക്ഷം മണിക്കൂറിനു മുകളിൽ പിന്നിട്ടവയാണ്.

നിലയത്തിലുള്ള ജനറേറ്ററുകൾ ആഴ്ചകളോളം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുമാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ദിവസേന പല തവണ നിർത്തുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത നിലയത്തിലെ ജനറേറ്ററുകളുടെ ആയുസ്സിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലയത്തിലെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ നവീകരണം അടുത്തിടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച നാലാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിലെ ഐസുലേറ്ററിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ജനറേറ്ററാണിത്. ആളപായമില്ല.

വൈദ്യുതി നിലയം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നാണ്.

∙ ഒരു വർഷം 350 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി

വിസ്‌മയങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മൂലമറ്റത്തെ ഭൂഗർഭ പവർ ഹൗസ്. 2500 അടി ഉയരമുള്ള നാടുകാണി മലയുടെ ചുവട്ടിലാരംഭിക്കുന്ന 1966 അടി നീളമുള്ള തുരങ്കത്തിലൂടെയാണു പവർ ഹൗസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. 20 അടി ഉയരമുള്ള തുരങ്കത്തിനു കുതിരലാടത്തിന്റെ ആകൃതി. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 200 അടി ഉയരത്തിലാണു പവർ ഹൗസിന്റെ തറനിരപ്പ്. ഇവിടേക്ക് ഇടുക്കി ജലാശയത്തിന്റെ ഭാഗമായ കുളമാവ് ഡാമിൽനിന്നു പെൻസ്‌റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴിയാണ് വെള്ളം എത്തിച്ചാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. പവർ ഹൗസിനു 463 അടി നീളവും 65 അടി വീതിയും 115 അടി ഉയരവുമുണ്ട്. ഒരു വർഷം 350 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനം. ഒരു ദിവസം, പരമാവധി 32 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി.

നിലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകളുടെ ഹെഡ്

∙ പഴഞ്ചൻ ജനറേറ്ററുകൾ

1974-75 കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമിച്ച ജനറേറ്ററുകളാണ് നിലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്‌പെയർപാർട്സുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിമിതമാണ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വരുമ്പോൾ കെഎസ്ഇബി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണ്. പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം നിലയത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു.

നിലയത്തിൽ നിന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനു ശേഷം വെള്ളം പുറം തള്ളുന്ന ടണൽ

കനേഡിയൻ നിർമിത യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ. രണ്ടു വർഷം മുൻപ്, വൈദ്യുത നിലയത്തിലെ ഒരു സംഘം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാനഡയിൽ അയച്ച് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിദഗ്ധരെ എത്തിക്കാൻ നിലയത്തിലുള്ളവർ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന കാഴ്ചയാണ്.

കെഎസ്ഇബിയിൽ വന്ന ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റവും നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. വർഷങ്ങളോളം പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരോടൊപ്പം നിലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ ഒറ്റയടിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു. ഇവരുടെ പരിചയക്കുറവും നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യത്തിനു വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൂലമറ്റം വൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ മൂലമറ്റത്തെ വൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിർത്തി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണെന്നു ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഭാഗികമായ നവീകരണം പരിഹാരമാകില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ ആണ് വൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ നിർമാതാക്കൾ. എന്നാൽ എസ്എൻസി ലവ്‌ലിൻ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ലാവ്‍ലിൻ അധികൃതരെ കെഎസ്ഇബി ഒഴിവാക്കി.

മൂലമറ്റം ജനറേറ്റർ ഫ്ലോറിൽ സ്‌പെറിക്കൽ വാൽവിന്റെ ജോലി നടക്കുന്നു. (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ നിലയത്തിലെ പൊട്ടിത്തെറികൾ

ചെറുതും വലുതുമായ അൻപതിൽപരം പൊട്ടിത്തെറികളാണ് മൂലമറ്റം പവർഹൗസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പലതും കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ പുറത്തറിയിക്കാറില്ല. പവർഹൗസിന്റെ നിർമാണ സമയത്ത് ജോലിചെയ്തിരുന്ന 92 പേർ പല സമയത്തായി ഇവിടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാംഘട്ട നിർമാണ സമയത്ത് 88 പേരും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നാലുപേരുമാണു മരിച്ചത്. ഇതിനു മുൻപ് 1983 മാർച്ച് 13നു പെൻസ്റ്റോക് പൈപ്പ് പരിശോധിക്കാനുള്ള, കുളമാവ് ഡാമിനും പവർഹൗസിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമായ ആഡിറ്റിൽ ജോലിചെയ്യുകയായിരുന്ന യൂനസ്, പെൻസ്റ്റോക് പൈപ്പ് വഴി 500 മീറ്ററോളം താഴെ പവർഹൗസിൽ വീണു മരിച്ചു. പിന്നീട് ഉൽപാദനം നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളപായമുണ്ടായിട്ടില്ല.

മൂലമറ്റം വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ 2011 ജൂൺ 20 ന് പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടർന്നു മരിച്ച മെറിൻ ഐസക്, കെ.എസ്. പ്രഭ.

∙ 2011 ജൂൺ 20 ന് പവർ ഹൗസിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ വനിതാ എൻജീനിയർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. അസി. എൻജിനീയർ മെറിൻ ഐസക്, സബ് എൻജിനീയർ കെ.എസ്.പ്രഭ എന്നിവരാണ് പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചത്. പവർഹൗസിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അപകടവും ഇതാണ്.

∙ 2020 ജനുവരി 20ന് രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിൽ പൊട്ടിത്തെറി – നവീകരണം പൂർത്തിയായ രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ എക്‌സൈറ്ററിന്റെ ഭാഗത്താണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്.

∙ 2020 ഫെബ്രുവരി 1ന് 6–ാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ ഓർമയ്ക്കായി പ്രവേശന കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്മാരകം.

∙ 2020 ഒക്ടോബർ 23ന് രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ വൈൻഡിങ് കത്തിനശിച്ചു

∙ 2021 ഫെബ്രുവരി 5 ന് നാലാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ ഐസുലേറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു

∙ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായത് 2011ലെ സമാന പൊട്ടിത്തെറി

2011 ജൂൺ 20ന് വൈദ്യുതി നിലയത്തിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് സമാനമായ സംഭവമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായത്. 2011 ൽ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ അഞ്ചാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്‌ഫോമറിലെ ലൈറ്റ്‌നിങ് അറസ്റ്ററും സർജ് കപ്പാസിറ്ററും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. പാനൽ ബോർഡിലേക്കു തീ പടരുകയും പവർഹൗസിൽ കനത്ത പുക ഉയരുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് എല്ലാ ജനറേറ്ററുകളുടെയും പ്രവർത്തനം നിർത്തി വച്ചതുമൂലമാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത്. അന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 2 യുവ എൻജിനീയർമാർ മരിച്ചു.

മൂലമറ്റം വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ലൈറ്റ്‌നിങ് അറസ്റ്ററാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കൊന്നും തകരാറില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴു മണിയോടെ ജനറേറ്റർ ഫ്‌ളോറിലായിരുന്നു അപകടം. പൊട്ടിത്തെറി നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപം ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഓടി മാറിയതും പൊട്ടിത്തെറി ഗുരുതരമല്ലാതായതും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചു.

പൊട്ടിത്തെറിയോടെ നിലയത്തിലെ എല്ലാ ജനറേറ്ററുകളും ട്രിപ്പായി പ്രവർത്തനം നിലച്ചു. തുടർന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ 1,2,5,6 ജനറേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. 3,4 ജനറേറ്ററുകൾ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഈ ആഴ്ച തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി കരുതുന്നത്.

വൈദ്യുതി നിലയത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ്

∙ കാലാവധി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്!

മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിലെ മൂന്നു ജനറേറ്ററുകൾക്കും രണ്ടു ടർബൈനുകൾക്കും കാലപ്പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ തകരാറില്ലെന്നും പ്രവർത്തനം തുടരാമെന്നും സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് 2012ൽ. ജനറേറ്ററുകളുടെയും ടർബൈനുകളുടെയും ആയുസ് സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ബെംഗളൂരുവിലെ സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത്.കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് സംവിധാനത്തിൽ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി വേണമെന്നും നിർദേശമുണ്ടായെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല.

ആറു ജനറേറ്ററുകളിൽ ആദ്യ മൂന്നു ജനറേറ്ററുകളുടെയും രണ്ടു ടർബൈനുകളുടെയും ആയുസ് നിർണയ പഠനമാണു നടത്തിയത്. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയാൽ ടർബൈനുകൾ കുറച്ചുകാലം കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നും 10 വർഷം മുൻപു സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 2011 ജൂൺ 20ന് അഞ്ചാം നമ്പർ ജനറേറ്റിങ് സിസ്‌റ്റത്തിലെ കൺട്രോൾ പാനലിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ രണ്ട് എൻജിനീയർമാർ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു പഠനത്തിനായി വൈദ്യുതി ബോർഡ് നടപടി തുടങ്ങിയത്.

ജലചക്രം: കുളമാവിൽ നിന്നും പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി എത്തുന്ന വെള്ളം ഈ ജലചക്രത്തിൽ തട്ടി ടർബയിൻ കറക്കിയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്.

വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ചീഫ് എൻജിനീയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ജനറേറ്ററുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം അക്കമിട്ടു നിരത്തുകയും, നവീകരണ നടപടികൾ വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടും. ഇവയെല്ലാം ഫയലിലുറങ്ങുകയാണ് പതിവ്. ജനറേറ്ററുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണു കെഎസ്‌ഇബിയുടെ വിശദീകരണം.

‌‌‘ഓടുന്നിടത്തോളം ഓടട്ടെ, പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കണം. ജനറേറ്ററുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ അപ്പോൾ നോക്കാം...’ - മൂലമറ്റം പവർഹൗസിലെ ജനറേറ്ററുകളുടെ കാലപ്പഴക്കത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്‌ഥൻ മേലധികാരിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച മറുപടി ഇതാണത്രെ. പഴഞ്ചൻ ജനറേറ്ററുകളെ പിഴിഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയാണു വൈദ്യുതി ബോർഡ്.

