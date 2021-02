കോഴിക്കോട്∙ എന്‍ഡിഎ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകള്‍ പിരിച്ചു വിടുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രന്‍. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് കൈമാറും. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും ആദ്യനിലപാടില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുവെന്നും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ ആരോപിച്ചു.



വിഷയത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് എതിരായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് പറയുന്നത് നിയമനിര്‍മാണം നടത്തുമെന്നാണ്. അതിന്റെ കരടും പുറത്തുവിട്ടു. ശബരിമല പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ മാളത്തിലൊളിച്ചു. ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും സമരത്തിനൊപ്പം നിന്നില്ല. ഒറ്റ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ പോലും കേസില്ല. ഏതാണ്ട് 55,000ത്തിലധികം സംഘപരിവാര്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

വിശ്വാസികളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സിപിഎം നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. എങ്കില്‍ ശബരിമല സമരകാലത്ത് എടുത്ത എല്ലാ കേസുകളും പിന്‍വലിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകുമോയെന്ന് സുരേന്ദ്രന്‍ ചോദിച്ചു.അന്നെടുത്ത നിലപാട് തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പറയണമെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: NDA to suspend Devaswom Board if came to power: BJP