സക്കീബ് ആംഗ്യഭാഷയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു: ‘ആംഗ്യഭാഷ പാഠ്യവിഷയമാക്കണം’– വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ ആംഗ്യഭാഷ പാഠ്യവിഷയമാക്കണമെന്ന് ആംഗ്യഭാഷയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാര്‍ഥി. കേരള സര്‍വകലാശാലയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് ആംഗ്യഭാഷയില്‍ ചോദ്യമുയര്‍ന്നത്.

വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ആവശ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കായി ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മുന്നിലേക്കെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയോടാണ് ആംഗ്യഭാഷയിലുള്ള ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം നിഷിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായ നേപ്പാള്‍ സ്വദേശി എം.ഒ. സക്കീബ് ആലമിന്റെതായിരുന്നു ചോദ്യം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതായിരുന്നു. വ്യാഖ്യാതാവായ പ്രശാന്ത് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിദ്യാര്‍ഥിക്കുമിടയില്‍ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിച്ചത്.

English Summary: Sign Language Should be Part of Curriculum, Says a Student to CM