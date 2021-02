സ്വർണം പൂശിയ ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷ്, നീല ഷോർട്സ്, ചുവന്ന ജാക്കറ്റ്.... റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഫ്ലഷ് ഔട്ട് വിപ്ലവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അതിവേഗം പ്രചരിക്കുകയാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ. റഷ്യയിലെ പുടിൻ ഭരണകൂടത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് കൊടുംശൈത്യത്തിലും തെരുവുകൾ നിറയുന്ന ജനക്കൂട്ടം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുക്കളാണ്.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സി നവൽനിയുടെ അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് ലോകം കാണുന്നത് നൂറോളം റഷ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയേയും അവഗണിച്ച് അലകടലായി നിറയുന്ന ജനസഞ്ചയത്തെയാണ്. അവരുടെ കൈകളിൽ അക്രമം നടത്താൻ ആയുധങ്ങളില്ല.

പലരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് സ്വർണനിറം പൂശിയ ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷുകളാണ്. ചിലർ തലയിൽ ധരിച്ച നീല നിക്കറുകളുമായി സമരത്തിനെത്തുന്നു. സോഷ്യൽമീഡിയ ആയുധമാക്കി അലക്സി നവൽനി എന്ന എക്കാലത്തെയും വലിയ ‘ക്രെംലിൻ ക്രിട്ടിക്’ തുറന്നുവിട്ട ഭൂതത്തെ കുടത്തിലാക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ.



ഈ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ സമരമുഖത്ത് ഇടം പിടിച്ചു?



ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ രണ്ടു തവണ കൂടി പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ അമർന്നിരിക്കാൻ പുടിൻ നേടിയ ‘യോഗ്യത’യെ ‘അട്ടിമറി’ എന്നും ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമെന്നുമാണ് നവൽനി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നാൽപത്തിനാലുകാരനായ നവൽനി പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് റഷ്യക്കാരിൽ പലർക്കും തോന്നിത്തുടങ്ങിയെന്ന ഭീതി ചിലരിൽ ഉ‌ടലെടുത്തതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു നവൽനിക്കു നേരെയുണ്ടായ വധശ്രമം.



ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ സൈബീരിയൻ പട്ടണമായ ടോംസ്കിൽനിന്ന് മോസ്കോയിലേക്കു പറക്കുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു നവൽനി. യാത്ര തുടരാതെ പൈലറ്റ് അടിയന്തരമായി വിമാനം ഇറക്കിയതു നവൽനിക്കു രക്ഷയായി. തുടർന്ന് നവൽനിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി ജർമനിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ചായയിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയതാണ് അപകടത്തിനു കാരണമായതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം കരുതപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ നവൽനിതന്നെ അതിലെ ദുരൂഹത നീക്കി. തന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചതും നാഡീഞരമ്പുകളെ അതിവേഗം ബാധിക്കുന്നതുമായ വിഷവസ്തുവാണ് (റഷ്യ വികസിപ്പിച്ച കുപ്രസിദ്ധമായ നെർവ് ഏജന്റ് നൊവിചോക് – Novichok agent) സ്വന്തം ജീവനെ അപകടത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചതെന്ന് നവൽനി വെളിപ്പെടുത്തി.

അതിന് ഉപോദ്ബലകമായ തെളിവുകളും അദ്ദേഹം പുറത്തു വിട്ടു. തന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ നിയോഗിച്ച റഷ്യൻ ഫെഡറൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിലെ രാസായുധ വിദഗ്ധനുമായി നവൽനിതന്നെ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണവും ടെലിഫോൺ രേഖകളുമായിരുന്നു ആ തെളിവുകൾ. പൈലറ്റ് വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതു നടക്കുമായിരുന്നെന്ന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത് ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.

അലക്സി നവൽനിയും ഭാര്യ യൂലിയയും

വധശ്രമത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട നവൽനി ജർമനിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ജനുവരി 17നു റഷ്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ചുതന്നെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ അടച്ചു. മുൻ ജയിൽവാസകാലത്തു പരോൾ ചട്ടലംഘനം നടത്തി എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

ജയിലിൽ അടച്ചതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് റഷ്യയെ എന്നല്ല, ലോകത്തെതന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് നവൽനി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച വിഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയത് (ഒരു പക്ഷേ നവൽനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് പോലെയൊരു കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുവിടാൻ പാകത്തിൽ തയാറാക്കിയ വിഡിയോ). ഒറ്റ ദിവസത്തിനകം വിഡിയോ കണ്ടത് 20 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ്. ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും 93 ദശലക്ഷം പേർ അതു കണ്ടു.



ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയിലൂടെ നേടിയ പണം ഉപയോഗിച്ചു സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് എന്ന പരാമർശത്തോടെ നവൽനി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചത് കരിങ്കടൽ തീരത്തെ പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരമായിരുന്നു. പുടിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ കൊട്ടാരമെന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം വിഡിയോയിലൂടെ ഉന്നയിച്ചു. 1.37 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ വസ്തുവകകളാണ് അഴിമതിപ്പണം കൊണ്ട് നേടിയതെന്ന് നവൽനി വെളിപ്പെടുത്തി.

കരിങ്കടൽ തീരത്തെ ഉല്ലാസ കേന്ദ്രമായ ഗെലൻഷിക്കിലെ കൊട്ടാരം എണ്ണപ്പാടം ഉടമകളും കോടീശ്വരന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഉപജാപക സംഘം പുടിനു വേണ്ടി അഴിമതിപ്പണം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്തിയതാണ്. റഷ്യയിലെ ഫെഡറൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിന് 70 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം ഭൂമി ഈ കൊട്ടാരത്തിനു ചുറ്റുമായി ഉണ്ട്. ഒരു കാസിനോയും ഐസ് ഹോക്കി കോംപ്ലക്സും ഒന്നിന് 850 ഡോളർ വീതം വിലയുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷുകളും കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടെന്നും നവൽനിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

‘സ്വന്തമായി ഒരു തുറമുഖവും കർശനമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും എന്തിന് ഒരു പള്ളി പോലും കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്’– വിഡിയോയിൽ നവൽനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 17,691 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരുന്ന ഈ കൊട്ടാരമാണ് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ പാർപ്പിടമെന്നും നവൽനി അളവുകൾ നിരത്തി പറഞ്ഞു.



പുടിന്റെ കൊട്ടാരമെന്നു പറഞ്ഞു നവൽനി പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: Handout / Alexey Navalny Youtube Channel / AFP

റഷ്യയിലെ ആന്റി കറപ്ഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ തലവനായ നവൽനിയുടെ പ്രത്യേക ടീം ആണ് ഈ വിഡിയോയ്ക്കു വേണ്ട വിവരങ്ങൾ സാഹസികമായി ശേഖരിച്ചത്. റഷ്യയുടെ തെക്കൻ പ്രദേശമായ ഗെലൻഷിക്കിലെ ബ്ലാക്ക് സീയിൽ ചെറുബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി.

കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും നിർമാണത്തിനും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത കമ്പനികളിൽനിന്നും വ്യക്തികളിൽനിന്നുമൊക്കെ വിവരം ശേഖരിച്ചുമാണ് സംഘം രണ്ടു മണിക്കൂർ വിഡിയോയ്ക്കുവേണ്ട വിവരം ശേഖരിച്ചത്. ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു മാറ്റിയ സമയം വിഡിയോയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നവൽനിതന്നെ തയാറാക്കി.



ഈ വിഡിയോ റഷ്യയിൽ ഉയർത്തിവിട്ട കൊടുങ്കാറ്റ് ചില്ലറയല്ല. ആ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നേർചിത്രങ്ങളാണ് വീശിയടിക്കുന്ന ശീതക്കാറ്റിലും തണുത്തുറഞ്ഞു പോകാതെ റഷ്യൻ തെരുവുകളിൽ കാണുന്ന സമരവീര്യം. ‘കള്ളന്മാരുടെ പിടിയിൽനിന്ന് റഷ്യയെ മോചിപ്പിക്കുക’ എന്ന് ജയിലിൽനിന്ന് നവൽനി നടത്തിയ ആഹ്വാനവും ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനമായി.



ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിലേക്ക് വരാം



∙ ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷ്



പുടിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷുകൾ ഓരോന്നും 850 ഡോളർ വീതം വിലയുള്ളതാണെന്ന് നവൽനി വിഡിയോയിൽ തെളിവുസഹിതം പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലെ ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്നു കാണിക്കാനാണ് നവൽനി ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷ് ഉദാഹരിച്ചത്. ഇതുപക്ഷേ സമരമുഖത്ത് പിന്നീട് വലിയൊരു അടയാളമായി മാറി.

നവൽനിക്കു പിന്തുണയറിയിച്ച് ചിലർ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ സ്വർണം പൂശിയ ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പുടിനെതിരായി ഇത്തരം ബ്രഷുകൾ ചിത്രീകരിച്ച ഒട്ടേറെ‌ ട്രോളുകളും പുറത്തുവന്നു. ഇതോടെ തെരുവുകളിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയവരുടെ കൈകളിലും സ്വർണ നിറം പൂശിയ ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്രഷുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

∙ നീല നിക്കർ



റഷ്യയിലെ നൂറോളം നഗരങ്ങളിലാണ് പ്രക്ഷോഭകർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ കൂട്ടമായിറങ്ങിയ യുവാക്കൾ തലയിൽ നീലനിറത്തിലുള്ള ബോക്സിങ് ഷോട്സ് (നിക്കർ) ധരിച്ചിരുന്നു. നവൽനിയെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ വിഷം വച്ചാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹംതന്നെ പുറത്തു വിട്ടതോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭകർക്ക് നിക്കറും ആയുധമായത്.

∙ ചുവന്ന ജാക്കറ്റ്



നവൽനിയെ രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് തടവുശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചപ്പോൾ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ യൂലിയ ബോറിസൊവ്ന ഹാജരായിരുന്നു. ശിക്ഷാവിധി കേട്ടയുടൻ നവൽനി ചില്ലുപാളികൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുകയായിരുന്ന യൂലിയയെ നോക്കി തന്റെ കൈകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ഹൃദയചിഹ്നം സൃഷ്ടിച്ചു.

ശിക്ഷാവിധി കേട്ടയുടൻ നവൽനി ചില്ലുപാളികൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുകയായിരുന്ന യൂലിയയെ നോക്കി തന്റെ കൈകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാണിച്ച ഹൃദയചിഹ്നം. AFP PHOTO / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / HANDOUT

പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു: സങ്കടപ്പെടരുത്. എല്ലാം ഒടുവിൽ നേരെയാകും. ഈ കോടതി മുറിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യൂലിയ ധരിച്ചിരുന്നത് ചുവന്ന നിറമുള്ള ഒരു മേൽക്കുപ്പായമായിരുന്നു. ഈ കുപ്പായവും പിന്നീട് പുടിൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിലെ പ്രധാന ചിഹ്നമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാനായത്.

ഫാഷൻ റൈറ്ററായ കാത്യ ഫെഡൊറോവ ആണ് ചുവന്ന ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചൊരു ചിത്രം യൂലിയയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേർ ലൈക്ക് ചെയ്തു. പിന്നാലെ ഓരോരുത്തരായി ചുവന്ന ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലെ അഴിമതിവിരുദ്ധ സമരത്തിലെ നിർണായകമായ പ്രതിരോധ നിറമാണ് ഈ ജാക്കറ്റിലെ ചുവപ്പ്.



