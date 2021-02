ശബരിമല: സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ സത്യം പറയും; സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യുഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിയെടുത്ത യുഡിഎഫ് ബുദ്ധിയിൽ സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നീക്കങ്ങളുമായി യുഡിഎഫ്. സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നും ഈ വിധിയ്ക്ക് കാരണമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വന്നശേഷം സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എല്ലാവീടുകളിലുമെത്തിക്കാൻ യുഡിഎഫ് നീക്കം തുടങ്ങി.

സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് വിവേചനമാണെന്നും അത് മാറ്റണമെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ അറിയിച്ചത്. അതിന് ശേഷം വന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിച്ച് പുതിയ സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിച്ചു. അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടണമെന്നും 10നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രദർശനം പാടില്ലെന്നുമുള്ള ക്ഷേത്രാചാരം സംരക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫ് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സർക്കാർ വന്നപ്പോഴാണ് യുഡിഎഫ് നിലപാട് തിരുത്തി വിഎസ് സർക്കാരിന്റെ പഴയ സത്യവാങ്മൂലം വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയതും അതതനുസരിച്ച് വിധി വന്നതും.

യുഡിഎഫ് കാലത്തു സൂപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലവും ഇടതു സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ് മൂലവും ജനത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശബരിമല വിഷയം തന്നെ പ്രധാന വിഷയമായി വരുമെന്ന് യുഡിഎഫ് കരുതുന്നു. യുഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിലും ശബരിമല ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടെ സിപിഎം കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ.

ശബരിമല കാര്യത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ വിഷമത്തിലാക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും യുഡിഎഫ് പുറത്തുവിട്ട് തുടങ്ങി. ശബരിമലയിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി വരുകയും വിധി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധമായി നീങ്ങുകയും ചെയ്തതതോടെയാണ് കേരളം സംഘർഷഭൂമിയായത്. തുടർന്നു വിശ്വാസസംരക്ഷണത്തിന് നിയമസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം.വിൻസന്റ് എംഎൽഎ സ്പീക്കറോട് അനുമതി തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്പീക്കർ സർക്കാരിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തി ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ പാർലമെന്റിൽ ബിൽ അവതരണത്തിന് അനുമതി തേടിയത്. അവിടെയും അവതരണാനുമതി ലഭിക്കാതെ വന്നു. തുടർന്ന് വീണ്ടും വിൻസന്റ് എംഎൽഎ കേരള നിയമസഭയിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവതരണാനുമതി ലഭിച്ചില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള കത്തുകൾ യുഡിഎഫ് പുറത്തുവിട്ടു.

ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് എടുത്ത നിലപാട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തൊടാതെ പരമാവധി മാറി നിൽക്കാൻ ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശബരിമല ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ്. നിയമത്തിന്റെ കരടു പുറത്തുവിട്ട് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കവും യുഡിഎഫ് നടത്തിയതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം തന്നെയാകും പ്രധാന ചർച്ചയെന്ന് യുഡിഎഫും കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

ശബരിമല വിഷയം മുൻനിരയിലേക്കെത്തുമ്പോൾ ബിജെപിയ്ക്കും സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ശബരിമലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം ചെയ്തത് നിലവിലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനും ബിജെപി പ്രവർത്തകരുമാണെന്ന് പുറംലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരില്ലെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ ജയിൽ വാസവും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും കേസിൽപ്രതിയാകുകയും ചെയ്ത ആ പ്രക്ഷോഭ നാളുകൾ വീണ്ടും ചിത്രങ്ങളായി നിറയുന്നത് മറ്റാരെക്കാളും വോട്ടിൽ ഗുണമാകുമെന്നും ബിജെപി കരുതുന്നു.

ശബരിമല രാഷ്ട്രീയമായാൽ നഷ്ടം സിപിഎമ്മിന് മാത്രമാകുമെന്ന് തെളിയിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ ബിജെപിയെക്കാൾ ഗുണം കിട്ടിയത് കോൺഗ്രസിനാണെങ്കിലും ഇൗ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെയാകില്ലെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടൽ മറിച്ചാണ്. ഇത്തവണയും ശബരിമല തുണയ്ക്കുക കോൺഗ്രസിനെയാകുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

