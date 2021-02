ചർച്ചകൾക്ക് തയാറെന്ന് കർഷകർ; തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ കൃഷി നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കർഷക യൂണിയനുകൾ അടുത്ത ഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം, രാജ്യസഭയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ എതിർത്ത കർഷകർ, ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.



അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാണെന്നും യോഗത്തിന്റെ തീയതിയും സമയവും സർക്കാർ അറിയിക്കണമെന്നും കിസാൻ മോർച്ചയിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ കർഷക നേതാവ് ശിവകുമാർ കക്ക പറഞ്ഞു. സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിസമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തി. അവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തയാറാണ്– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർക്കാരുമായി ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാൻ കർഷക യൂണിയനുകൾ തയാറാണെന്നും എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും കർഷക നേതാവ് അഭിമന്യു കോഹർ പറഞ്ഞു. ശരിയായ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഏത് പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കാനാകും. ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തത്വത്തിൽ തയാറാണ്.

രാജ്യസഭയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻമേലുള്ള നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്ക പരിഹരിക്കാമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാരെ ചർച്ചയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. പേരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതുവരെ കൃഷി നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിനൊന്ന് തവണ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. കർഷക യൂണിയനുകൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു. 70 ദിവസത്തിലേറെയായി പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ ഡൽഹി അതിർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: After PM's invite, farmer leaders say ready for talks, ask govt to choose date