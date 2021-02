തിരുവനന്തപുരം∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ പിന്‍വാതില്‍ നിയമനങ്ങള്‍ വിഷയമായിരിക്കേ ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിയില്‍ സരിത എസ്.നായരുടെ ഒത്താശയോടെ നാലുപേര്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കിയെന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്. ജോലി കിട്ടുന്നവരും കുടുംബങ്ങളും പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി നില്‍ക്കുമെന്നാണ് ധാരണയെന്നും സരിതയുടേതെന്നു കരുതുന്ന ശബ്ദരേഖയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. പരാതിക്കാരനുമായുള്ള സരിതയുടെ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തുവന്നത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി പണം തട്ടിയെന്ന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയാണ് സരിത എസ്.നായർ.

സോളർ കേസിലെ വിവാദ നായികയായ സരിത അടുത്തിടെയാണു ജോലി തട്ടിപ്പ് കേസിലും പ്രതിയായത്. ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനിലും കെടിഡിസിയിലും ജോലി വാഗ്‌ദാനം നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവുകൾ നൽകി എന്നാണു നെയ്യാറ്റിൻകര പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസ്. 2 പേരാണു പരാതിക്കാർ. സരിത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പു നടത്തിയതെന്നാണു പരാതി. തെളിവായി വ്യാജ ഉത്തരവ്, പണം നൽകിയതിന്റെ രേഖ, ശബ്ദരേഖ എന്നിവ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ നിന്ന് സരിതയെ ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.



English Summary: Audio tape of saritha s Nair is Out in Job fraud case