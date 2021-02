കാലടിയില്‍ വഴിവിട്ട നിയമനമില്ല; പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയം: ആക്ഷേപങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് വിസി

കൊച്ചി∙ കാലടി സര്‍വകലാശാലയില്‍ വഴിവിട്ട് നിയമനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ധർമരാജ് അടാട്ട്. 2018ലെ യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് നിയമനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുളളത്. പിന്‍വാതില്‍ നിയമനങ്ങള്‍ നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല. പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങള്‍ സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



സര്‍വകലാശാലയില്‍ വീണ്ടും നിയമന വിവാദം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വൈസ് ചാൻസലറുടെ വിശദീകരണം. അഭിമുഖ പരീക്ഷയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാര്‍ട്ടി സഹയാത്രികയ്ക്ക് സഹായം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം പറവൂര്‍ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശ കത്ത് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കത്തില്‍ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നാണ് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട്.

English Summary: No Irregularities in appointments, says Dr Dharmaraj Adat