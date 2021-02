പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശ പ്രഖ്യാപനം നാട്ടുകാരെ ബാധിക്കരുത്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രദേശവാസികളെ ബാധിക്കാത്തവിധം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനു ചുറ്റും പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി. കർഷകരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ വന്യജീവി സങ്കേതം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയോടു രാഹുൽ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിലവിലെ കരട് വിജ്ഞാപനം ഭാവിയിൽ പ്രദേശവാസികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ജനകേന്ദ്രീകൃതമായ സംരക്ഷണ നടപടികളാണ് വേണ്ടെതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ വയനാട്ടിൽ യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ സമാധാനപരമായിരുന്നു. വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞെങ്കിലും വിട്ടയച്ചു.

കെഎസ്ആർടിസിയും സ്വകാര്യ ബസുകളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല. കടകളും ഹോട്ടലുകളും അടഞ്ഞുകിടന്നു. ജില്ലയിലൂടെ കടന്നുവന്ന വാഹനങ്ങൾ പലയിടത്തും അൽപസമയം തടഞ്ഞിട്ടു. വിജ്ഞാപനത്തിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്ത് അയച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാണ് നടപടിയെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

