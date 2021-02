പാലക്കാട് ∙ പാലാ സീറ്റ് പ്രശ്നവും എന്‍സിപിയിലെ പൊട്ടിത്തെറിയും തുടരവെ മാണി സി.കാപ്പനെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഡിഎഫ്. മാണി സി.കാപ്പന്‍ വന്നാല്‍ തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പറ‍ഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് വന്നാല്‍ നല്ലതെന്നും തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Mullappally Ramachandran welcomes Mani C Kappan again to UDF