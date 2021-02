‘അപഹസിക്കുന്നവർ അറിയണം, സമരത്തിനു മുൻപ് ഇതിലേറെ കരഞ്ഞിരുന്നു’

‘പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ അപഹസിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ? കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ഒന്നാശ്വസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും കരഞ്ഞയാൾക്കു നേരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ? ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടെ പലപ്പോഴും ആരും കാണാതെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.’’– നിയമനം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിനിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ തൃശൂർ സ്വദേശിനി ലയ രാജേഷ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലാണ്.



സമരത്തിനിടെ തന്നെപ്പോലെ നിയമനം കാത്തു കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി വന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കരഞ്ഞ ലയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ വിങ്ങലായി. എന്നാൽ നാടകമാണിത് എന്നു സൈബർ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണു സിപിഎം അനുകലികൾ അതിനെ നേരിട്ടത്. കരഞ്ഞതു നാടകമാണെന്നും ലയ കോൺഗ്രസുകാരിയാണെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ, താൻ കോൺഗ്രസുകാരിയല്ലെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽത്തന്നെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തനിക്ക് ജോലി ലഭിക്കാത്തതിന് എന്തു ന്യായമാണുള്ളതെന്നുമാണു ലയയുടെ ചോദ്യം.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നേതാവ് ലയ രാജേഷ് തിങ്കളാഴ്ച ദേഹത്തു മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ച റിജുവിനൊപ്പം

‘‘കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതാണു ചിലർ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും സ്ഥാനാർഥിയായല്ല മത്സരിച്ചത്. പിന്നെയെങ്ങനെയാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.? ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റുകളിൽ നോക്കിയും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടെത്തുന്നു. സമരത്തിനിറങ്ങിയവരിൽ പാർട്ടി അനുകൂലികൾ ധാരാളം പേരുണ്ട്. അതെന്താ നോക്കാത്തത്. ഈ സമരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഞങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളുടെ ജോലി വേണം. കഷ്ടപ്പെട്ടും പഠനത്തിനൊപ്പം പല പണികൾ നോക്കിയും റാങ്ക് പട്ടിക വരെ എത്തിയ താൻ നിയന്ത്രണം വിട്ടാണു കരഞ്ഞത്. ആ കണ്ണീരു കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുമെന്നു കരുതിയില്ല. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നപ്പോഴാണു താൻ കരയുന്നത് ഫോട്ടോ എടുത്തെന്നു പോലും അറിഞ്ഞത്. എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും. അഞ്ചു വർഷമായുള്ള സ്വപ്‌നം പൊലിയുമെന്ന പേടിയിൽ കരഞ്ഞുപോയി.’’- ലയ പറഞ്ഞു.

തൃശൂരിലെ ഒളരിയിലാണ് ലയ രാജേഷിന്റെ വീട്. എട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ മരണം. അന്നു മുതൽ കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഭർത്താവ് കെ.എസ്. രാജേഷ്. ചെറിയ കടകളിലടക്കം സെയിൽസ് ഗേൾ ആയി ജോലിക്കു നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോ ഡിസ്‌പെൻസറിയിലും ദിവസ വേതനത്തിനു ജോലി ചെയ്തു. പിഎസ്‌സിയെക്കുറിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ജോലിക്കിടെ തന്നെ അരണാട്ടുകരയിലെ വായനശാലയിൽ പരിശീലനത്തിനു പോയിത്തുടങ്ങി; അതും 31-ാം വയസ്സിൽ. രണ്ടു മക്കളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി കുടുംബശ്രീയുടെ പിഡിഎസ് അംഗമാണ്. ലോക്ഡൗൺ വന്നതോടെ ഭർത്താവിനും ജോലി ഇല്ലാതായി. കുടുംബശ്രീ വഴി തൂപ്പുജോലിക്കും അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ ജില്ലയിൽ 583-ാം റാങ്ക് ആണ്. 1000 വരെയൊക്കെ നിയമനം നടക്കേണ്ടതണ്. പകുതിപോലും എത്തിയിട്ടില്ല. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധിയും ഉടൻ തീരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? സംസ്ഥാനത്ത് 46,285 പേരുള്ള റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിയമനം നടന്നത് 5500 പേർക്ക് മാത്രം. സാധാരണ 11,000 പേർക്കു കിട്ടേണ്ട കാലമായി. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ മുറയ്ക്കു നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ ജോലി തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞുപോകും. അതു മനസ്സിലാകുന്നവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. സമരത്തിനായി 25നു തിരുവനന്തപുരത്തു വന്ന ശേഷം മക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ലയ പറയുന്നു.

English Summary: Laya Rajesh, PSC Last Grade Servants (LGS) rank-holder on the allegations against protest