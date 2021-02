സമരജീവികളെന്ന് വീണ്ടും വിളിച്ച് മോദി; മറ്റു നിയമങ്ങളുമായി താരതമ്യവും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കര്‍ഷക സമരത്തിന്റെ ശൈലി ‘സമരജീവി’കളുടേതെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കര്‍ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിച്ച കള്ളങ്ങള്‍ പൊളിഞ്ഞു. തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയുള്ള തന്ത്രം ഫലിക്കാത്തതിനാല്‍ പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വയ്ക്കുന്നു.

പ്രതിപക്ഷം നിയമങ്ങളുടെ നിറത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തിരുത്താന്‍ ഇപ്പോഴും തയാറാണ്.

കൃഷി നിയമങ്ങളെ സതിയും മുത്തലാഖും നിരോധിച്ച നിയമങ്ങളുമായും മോദി താരതമ്യപ്പെടുത്തി. സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങള്‍ക്കെതിരായ നടപടികള്‍ എക്കാലത്തും എതിര്‍പ്പ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി.

English Summary: Parliament: ‘Aandolanjeevis’ undermine pure motives of farmers, says PM as Opposition walks out