പാലക്കാട് ∙ ‘പുതിയ കേരളത്തിനായി വിജയയാത്ര’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുയർത്തി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ യാത്ര കാസർകോട് ഫെബ്രുവരി 21ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യേ‍ാഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ബിഡിജെഎസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും സുരേന്ദ്രനും സംയുക്തമായി ജാഥ നയിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.



എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് ജാഥകൾപേ‍ാലെ എൻഡിഎ യാത്ര എന്നാണ് ധാരണ. 20ന് തുടങ്ങാനിരുന്ന യാത്ര, യേ‍ാഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സൗകര്യമനുസരിച്ചാണ് 21ലേക്ക് മാറ്റിയത്. മാർച്ച് 7ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജാഥയുടെ സമാപനത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കും. പിന്നീടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്തേക്കും.

ജാഥയ്ക്കിടയിൽ സീറ്റുവിഭജന, സ്ഥാനാർഥി നിർണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനൗപചാരിക ചർച്ച നടക്കും. സമാപനശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടി. 25 സീറ്റുകളിൽ പാർട്ടിക്കാരല്ലാത്ത പെ‍ാതുസമ്മതരെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന പാർട്ടി കേ‍ാർ കമ്മിറ്റിയിലെ ധാരണ.

പെ‍‍ാതുരംഗത്തുളളവരെ മുന്നണിയിലെത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തേ‍ാട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു സീറ്റ്, രണ്ട് സീറ്റ് എന്നിങ്ങനെയെയുള്ള വിജയമല്ല, ഇനി കേരളത്തിൽ ആവശ്യമെന്നു ‌വ്യക്തമാക്കി. നേതാക്കളിൽ കഴിഞ്ഞ ലേ‍ാക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചവർ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണം.

ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി അനുവദിക്കില്ല. സ്ത്രീകൾ, ദലിതർ എന്നിവർക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരിക്കണം പ്രചാരണം. ശബരിമലയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും വേ‍ാട്ടുപിടിക്കാനുളള യുഡിഎഫ് ശ്രമത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ജനത്തെ ബേ‍ാധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം നേരിടുന്ന പലപ്രശ്നങ്ങളും പാർട്ടി കേന്ദ്രവുമായി അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച ചെയ്തതിനാൽ അതനുസരിച്ചുളള നടപടികൾ പരിഗണനയിലാണെന്ന സൂചനയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി അവർക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയേ‍ാ കുറയുകയേ‍ാ ചെയ്യുന്നത് ഗൗരവമായ വിഷയമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മേ‍ാദിയുടെ അഴിമതിരഹിത ഭരണവും കേ‍ാവിഡ് കാലത്തെ പ്രവർത്തനവും വാക്സീൻ സംബന്ധിച്ച നടപടികളും തന്നെയാണ് പ്രചാരണത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം പരിപാടികൾ. പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനസമ്പർക്കത്തിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബേ‍ാധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിർദേശിച്ചു.

English Summary: 'Vijaya Yatra' will be inaugurated by Yogi Adityanath