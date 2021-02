കൊല്ലം∙ ചാത്തന്നൂരില്‍ പതിനഞ്ചുകാരിയെ പിതാവും സഹോദരന്‍റെ സുഹൃത്തും പീഡിപ്പിച്ചു. കുട്ടി മൂന്നുമാസം ഗര്‍ഭിണിയാണ്. കൗണ്‍സലിങ്ങിനിടെയാണ് കുട്ടി പീഡനവിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. 2020 കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ മുതല്‍ പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു കുട്ടിയുടെ മൊഴി. പ്രതികളായ രണ്ടു പേരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

