ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പരാമർശം: മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്കെതിരെ അവകാശലംഘന നടപടി

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെച്ചൊല്ലി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്‌ത്രയ്ക്കെതിരെ അവകാശലംഘന പരാതി. ലോക്സഭയിലെ വിവാദപരാമർശങ്ങളുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ മഹുവ മൊയ്ത്ര ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് അവകാശലംഘന പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചത്. മുൻ നിയമസഹമന്ത്രി പി.പി.ചൗധരിയാണ് മൊയ്ത്രയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് ബിജെപി എംപി നിഷികാന്ത് ദുബെയും പരാതി നൽകി.

നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും മൗനമായിരിക്കില്ലെന്ന് മഹുവ മൊയ്ത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രാമക്ഷേത്ര ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കവേയാണ് മെഹുവ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇതൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്നും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ഇരുണ്ട സമയത്ത് സത്യം സംസാരിച്ചതിന് അവകാശലംഘന നടപടി ആരംഭിച്ചാൽ അത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് മഹുവ പറയുന്നു. സർക്കാർ തനിക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതോടെ നല്ലപോരാട്ടത്തിന് താൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടിയില്ലാത്തതെന്നും അവർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: BJP MPs Seek Action Against Mahua Moitra, She Says "Can't Bully Me"