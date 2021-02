ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു; ട്വിറ്റർ വിഷയത്തിൽ യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് 500ൽ അധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ട്വിറ്റർ നീക്കം ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎസിന്റെ പ്രസ്താവന.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വക്താവ് നെഡ് പ്രൈസ് ആണ് നിലപാട് അറിയിച്ചത്. എല്ലാവരോടുമുള്ള യുഎസിന്റെ നിലപാടാണിത്. ട്വിറ്ററിന്റെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ അവരോടുതന്നെ ചോദിക്കണമെന്നും പ്രൈസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഖലിസ്ഥാനി, പാക്കിസ്ഥാനി ബന്ധമുള്ള 1178 ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും 583 എണ്ണം മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ ക്ഷമ നശിക്കുകയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം ട്വിറ്ററിന് നൽകിയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: "Committed To Freedom Of Expression": US Amid Twitter Row In India