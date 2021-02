നിയമനവിവാദത്തിൽ വസ്തുതയില്ല, പ്രതിപക്ഷശ്രമം അട്ടിമറിക്ക്: പിണറായി

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വികസനനേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു വേണം പാർട്ടി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതെന്നും വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തലസ്ഥാനത്ത് സിപിഎമ്മിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ശിൽപശാലയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നിയമന വിവാദത്തിൽ വസ്തുതയില്ല. പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന വിവാദങ്ങളെ ഏറ്റുപിടിക്കുകയും വേണ്ട. രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്കാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് ജയിച്ചേ തീരൂ. ക്ഷേമപദ്ധതികളിലായിരിക്കണം പാർട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ. പ്രതിപക്ഷം വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടത്തുന്നത്. അതിനാലാണ് ജനങ്ങൾക്കു താൽപര്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളുമായി അവർ വരുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ വികസനം തിരസ്കരിച്ചുള്ള പ്രചാരണത്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം. എന്നാൽ വികസനം മുൻനിർത്തി വേണം പാർട്ടി പ്രചാരണം. തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തെ ഉചിതമായി പ്രതിരോധിക്കണം’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



നിയമനവിവാദത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാക്കാലത്തും ഇത്തരം സ്ഥിരപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട്. പിഎസ്‍സി ഇടപെടാത്ത മേഖലകളിലാണ് നിയമനങ്ങളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ, മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെമിനാറിലാണ് പിണറായി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇവയാണു പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടിലും വിശദീകരിക്കുക.

