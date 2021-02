ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതിക്ക് കത്തെഴുതിയ കോട്ടയും മുൻ പൊലീസ് മേധാവി എഴുതുന്നു

ലഹരിമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം വഴി തെറ്റുന്ന യുവതലമുറ കേരളത്തെ നടുക്കുന്ന പല ദുരന്ത സംഭവങ്ങളിലും പ്രതികളാകുന്നത് ഏറെ നാളായി കണ്ടുവരുന്നു. പ്രണയനൈരാശ്യത്തിൽ കാമുകിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുക, മകൻ അമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ആശങ്കയാണ് ഇത്തരമൊരു ദൗത്യത്തിനു ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ കാരണം.



പുകവലിക്കും മദ്യപാനത്തിനുമെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കേരളം വലിയ വിജയം നേടി. എന്നാൽ ലഹരി മരുന്നുകൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണത്തിനപ്പുറം കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ നാർകോട്ടിക് തലസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. ഇത് ഭയാനകമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ കിറ്റുകൾ പൊലീസും എക്സൈസും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.ആർ. രാമചന്ദ്രമേനോൻ 2019ൽ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷണാർഥം അന്ന് 50 പരിശോധന കിറ്റുകളാണ് പൊലീസ് വാങ്ങിയത്. ഇതു വിജയമായാൽ സ്കൂൾ, കോളജ്, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഐടി മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും നടപ്പായില്ല.



പുകവലി പാടില്ല എന്ന ബോർഡ് പലയിടത്തുമുണ്ട്. ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗവും കൈവശം വയ്ക്കലും ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന ബോർഡ് കാണുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, ജയിലുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ബോർഡ് വേണം. ഒരാൾ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലില്ല. പരിശോധന കിറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് 500 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമേ ചെലവുള്ളൂ. കിറ്റ് വ്യാപകമാക്കിയാൽത്തന്നെ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം 50 ശതമാനം കുറയും. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാർക്കോട്ടിക് വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.

ലഹരിയുടെ കണ്ണികൾ കണ്ടെത്തണം: ഹൈക്കോടതി



കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് സമ്പർക്ക പട്ടിക കണ്ടെത്തുന്നതു പോലെ ലഹരിയുടെ കണ്ണികളും കണ്ടെത്തണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. പൊലീസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരീക്ഷണ, നിയമപാലന സംവിധാനം വേണം.



ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും മാനസികാരോഗ്യ അതോറിറ്റിയുടെയും പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് കർമ പരിപാടികൾ തയാറാക്കണം. ബോധവത്കരണത്തിനു സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കെഡറ്റ്, എൻസിസി, എൻഎസ്എസ് തുടങ്ങിവയെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കണം. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ കൗൺസിലിങ്ങും പുനരധിവാസവും വേണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി റിട്ട. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻ.രാമചന്ദ്രൻ എഴുതിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് എ. എം. ഷഫീഖ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ.

