പണം തന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അവസാനിപ്പിക്കും

കൊല്ലം ∙ രാജ്യത്തെ ഫാർമസി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഫാർമസി പരിശീലനത്തിന്റെയും നിലവാരം മോശമാകുന്നതായും പണം വാങ്ങി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ വിവിധ കോളജുകളും സർവകലാശാലകളും തുടരുകയാണെന്നും സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (സിഡിഎസ്‌സിഒ). രാജ്യത്തെ പല ഫാർമസി കോളജുകളും ക്ലാസിലെത്താത്ത വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നു പണം വാങ്ങി ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ യഥേഷ്ടം നൽകുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പലരും വ്യാജമായി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സിഡിഎസ്‌സിഒ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



ക്രമക്കേട് തടയുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഫാർമസി കോഴ്സിനു പ്രായപരിധി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും മുൻപ് ‘എക്സിറ്റ് പരീക്ഷ’ നടത്തണമെന്നും സിഡിഎസ്‌സിഒ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാർമസി ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ പരിശോധന നിലച്ചതോടെ കേരളത്തിലും ക്രമക്കേട് വ്യാപകമായതായി പരാതിയുണ്ട്.



തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില കോളജുകളിൽ നിന്നാണു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പണം നൽകി വാങ്ങുന്നത്. ഹരിയാന ആസ്ഥാനമാക്കി ഫാർമസി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു രാജ്യവ്യാപകമായി സിഡിഎസ്‌സിഒ പരിശോധന നടത്തിയത്. സർക്കാർ – സ്വകാര്യ മേഖലകളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് 58 ഫാർമസി കോളജുകളുണ്ട്. ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനമാണ് ഇനി നിർണായകമാവുക.



