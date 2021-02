കട പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു വർഷം; തടിപ്പെട്ടിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അസ്ഥികൂട അവശിഷ്ടങ്ങൾ

ഹൈദരാബാദ്∙ ഒരു വർഷമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഹൈദരാബാദിലെ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി. ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലം മറ്റൊരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളാണ് ഒരു വർഷമായി വാടക പോലും നൽകാതെ അടച്ചിട്ടിരുന്നത്.

ഉടമസ്ഥർ സ്ഥലം തിരികെയെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. തടിപ്പെട്ടിയില്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച തലയോട്ടിയും മറ്റ് അസ്ഥികൂട അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസെത്തി വാടകയ്ക്ക് കടയെടുത്തയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Skeletal Remains Found In Wooden Box At Shop In Hyderabad: Police