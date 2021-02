തിരുവനന്തപുരം ∙ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളെച്ചൊല്ലി പിഎസ്‌സി റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവർ നടത്തുന്ന സമരത്തെ വിമർശിച്ചു രംഗത്തെത്തിയ ധനമന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക്കിനെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തി വർഷങ്ങൾ മുൻപുള്ള കുറിപ്പ്. സമരം പ്രതിപക്ഷം ഇളക്കി വിട്ടതെന്നാണു തോമസ് ഐസക് ആരോപിച്ചത്. പല സംഘടനകള്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം ആണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ജോലി നല്‍കാനാവില്ല. താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടണം എന്നാണോ പറയുന്നത്? രമേശ് ചെന്നിത്തലയെപ്പോലുള്ളവർ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിലേക്കു മണ്ണെണ്ണക്കുപ്പിയും കൊടുത്തു പ്രവർത്തകരെ അയയ്ക്കുകയാണെന്നും തോമസ് ഐസക് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷത്ത് ആയിരുന്ന വേളയിൽ 2015 മാർച്ച് 23ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ധനമന്ത്രി പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് മേൽപറഞ്ഞതിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നു. 15 ശതമാനം പേര്‍ക്കുപോലും ലിസ്റ്റില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ നിയമനം കിട്ടിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാ ലിസ്റ്റുകളുടെയും കാലാവധി ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും എല്‍ഡിസി ലിസ്റ്റിന്‍റെ കാലാവധി ഉയര്‍ത്താന്‍ പിഎസ്‍സി വിസമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നുമാണു സമരത്തിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് 2015ൽ എഴുതിയത്. പഴയ കുറിപ്പും ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്.



താൽക്കാലിക നിയമനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു പിഎസ്‌സി ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവരുടെ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിയമനം പിഎസ്‌സിക്കു വിടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക. ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇവർ. രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനയിൽ ആരെയെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ പുറംതള്ളുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിഎസ്‌സി റാങ്ക്‌ ലിസ്റ്റിൽ ഒഴിവിന്റെ 5 ഇരട്ടിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും നിയമനം നൽകുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞദിവസം എഴുതിയ കുറിപ്പ്:



പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാത്തതിൽ ലയ രാജേഷിനെപ്പോലെ സങ്കടവും നിരാശയും ഉണ്ടാവുന്ന അനേകം പേരുണ്ടാകും. അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യാനും സമ്മർദം ചെലുത്താനും അവർക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. അതേസമയം, അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിലൂടെ മാത്രം പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതും യാഥാർഥ്യമാണ്. അതിന് വിപുലമായ മറ്റൊരു പരിപാടി ഉണ്ടാവണം. അത്തരമൊരു കൃത്യമായ പദ്ധതി ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട്.



പത്രത്തിലൊക്കെ ഒന്നാംപേജിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ലയ രാജേഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുതന്നെ വായിച്ചു. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ 2018ലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ 583-ാം പേരുകാരിയാണ് ഈ കുട്ടി. അവർക്ക് ഇതുവരെ നിയമനം ലഭിച്ചില്ല. ‘ഈ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂലിപ്പണിക്കു പോയാലും ഇനി പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ എഴുതില്ല’ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ട ഒരു വാചകം. വിനയത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ, ഇതൊരു ദുർവാശിയാണ്. ഓർക്കുക. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ സ്ഥാനം 583 ആണ്. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 405 വരെ നിയമനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിയമനം നൽകാൻ തടസ്സവുമില്ല.



എല്ലാ ലിസ്റ്റും ആറു മാസം നീട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. ക്രമം ലംഘിച്ച് തനിക്ക് താഴെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ജോലി നൽകിയതായി അവർക്ക് പരാതിയില്ല. റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ പൂഴ്ത്തിവെച്ച് നിയമനം വൈകിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമില്ല. വ്യവസ്ഥാപിതമായിത്തന്നെയാണ് പിഎസ്‌സി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം. അക്കാര്യത്തിൽ സമരക്കാർക്കുപോലും എതിരഭിപ്രായമില്ല. ലയയുടേതായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്.. ‘രണ്ടര വർഷം മുൻപിറങ്ങിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എനിക്കു ജോലി കിട്ടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 583 ആണ് എന്റെ റാങ്ക്’.



വൈകാരികത മാറ്റിവച്ച് ശാന്തമായി ആലോചിക്കാൻ സമരരംഗത്തു നിൽക്കുന്നവരോട് വിനയപൂർവം അഭ്യർത്ഥിക്കട്ടെ. തനിക്ക് ജോലി കിട്ടേണ്ട സമയം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലെ യുക്തിയെന്താണ്? ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചു മാത്രമല്ലേ, പിഎസ്‌സിക്കു നിയമന ഉത്തരവ് നൽകാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടോ എന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നൽകാൻ വൈകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടോ എന്നും പ്രത്യേകമായിത്തന്നെ അന്വേഷിച്ചത്. ഒരു അസ്വാഭാവികതയും അതിലില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.



തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആകെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുനൂറിൽ താഴെയാണ്. ഈ ഒഴിവുകളിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേയ്ക്കല്ലേ പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇതിനകം 405 പേരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും വിസ്മരിക്കരുത്. ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തസ്തികയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷ നേരത്തെ ബിരുദധാരികൾക്കും എഴുതാമായിരുന്നു. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർ ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിൽ വരികയും ആദ്യത്തെ നിയമനം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.



മറ്റ് ഉയർന്ന ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇക്കൂട്ടർ Relinquish ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ NJD ആകും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെയുള്ള റാങ്കുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ബിരുദമടക്കം ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. തന്മൂലം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്ന ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട്, മുൻ ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായതുപോലെ താഴ്ന്ന റാങ്കുകാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല.



ഓർക്കുക. മുൻ ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലത്ത് ആയിരം റാങ്കു കിട്ടിയ ആളിന് ജോലി ലഭിച്ചത്, ആയിരം ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല. റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേക്കൻസികൾ ഇപ്പോഴത്തേതു പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽനിന്ന് നിയമനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി പരീക്ഷയേ എഴുതില്ല എന്നൊക്കെ വാശി പിടിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമല്ലേ. കൂടുതൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. ഒഴിവുകൾ മനപ്പൂർവം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ആരും ഇതേവരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, പൊതുവിൽ അങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതി ഇല്ല തന്നെ. ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ തിരുത്താൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു.

തോമസ് ഐസക് 2015 മാർച്ച് 23ന് എഴുതിയ കുറിപ്പ്:



എല്‍ഡിസി റാങ്കുലിസ്റ്റുകാര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില്‍ സമരത്തിലാണ്. നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റിന്‍റെ കാലാവധി മാര്‍ച്ച് 31ന് തീരുകയാണ്. 15 ശതമാനം പേര്‍ക്കുപോലും ലിസ്റ്റില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ നിയമനം കിട്ടിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാ ലിസ്റ്റുകളുടെയും കാലാവധി ഉയര്‍ത്തിയെങ്കിലും എല്‍ഡിസി ലിസ്റ്റിന്‍റെ കാലാവധി ഉയര്‍ത്താന്‍ പിഎസ്‍സി വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. 56706 പേരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പട്ടികയിലുളളത്. ഇതില്‍ 9732 പേര്‍ക്കേ നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുളളൂ.



ഫലത്തില്‍ നിയമനനിരോധനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷം. ശവപ്പെട്ടിയില്‍ കിടന്നാണ് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം. കൊടുംവെയിലത്ത് നിരാഹാര സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരില്‍ ചിലര്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അവശരാണ്. പക്ഷേ, സര്‍ക്കാര്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. പിഎസ്‍സി സ്വതന്ത്രസ്ഥാപനമാണ് എന്നാണ് നാട്യം. പക്ഷേ, ബാക്കിയെല്ലാ ലിസ്റ്റും നീട്ടിയത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് ആര്‍ക്കാണ് അറിയാത്തത്. അടിയന്തരമായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടണം.



