ചെന്നിത്തലയെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് പൊലീസുകാർ; ചട്ടലംഘനമെന്ന് ആരോപണം: അന്വേഷണം

കൊച്ചി∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ചത് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതോടെ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണര്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.



കോണ്‍ഗ്രസ് അനുകൂല പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളായ ഷിബു ചെറിയാന്‍, ജോസ് ആന്റണി എന്നിവരടക്കം നാല് പൊലീസുകാരാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കണ്ട് പൊന്നാടയണിയിച്ചത്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനൊപ്പം ഇവരെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.

English Summary: Controversy over welcome function by police for Ramesh Chennithala during 'Aishwarya Kerala Yatra'