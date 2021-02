സിബിഐയ്ക്ക് അന്വേഷണാനുമതി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചത് എന്തിന്...?

കൊല്ലം ∙ സംസ്ഥാനത്ത്, സ്വന്തം നിലയിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താന്‍ സിബിഐയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുമതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിൻവലിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ സിബിഐ കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെ സർക്കാരെടുത്ത ഈ തീരുമാനം നിയമവൃത്തങ്ങളിലും സിബിഐയുടെ ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയാവുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി സ്വർണവും വിദേശ കറൻസിയും നിരോധിത വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ കള്ളക്കടത്തു നിർബാധം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു സർക്കാർ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.



വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ സ്വർണം, വിദേശ കറൻസികൾ, ലഹരി വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കള്ളക്കടത്തു പെരുകുമ്പോൾ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനാവാതെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അന്വേഷണ ഏജൻസി. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി കടത്തിയ സ്വർണവും പണവും മിന്നൽ പരിശോധനയിലൂടെ സിബിഐ പിടിച്ചെടുത്ത കേസിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സർക്കാർ അനുമതി നൽകാത്തതോടെ, ആ കേസും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലായി.

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളം

ജനുവരി 11 അർധരാത്രിയും 12 പുലർച്ചെയുമായി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സിബിഐ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ദുബായിൽ നിന്നുള്ള എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതുൾപ്പെടെ 1.17 കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വർണം, വിദേശ കറൻസി, സിഗരറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ വിമാനത്തിൽ വന്ന ഇരുപതോളം യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജുകളിലായാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചത്.

കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ നിരോധിത വസ്തുക്കൾ ഉള്‍പ്പെടെ കടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെതുടർന്നു നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിടെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശ്രമ മുറികളിലും കസ്റ്റംസിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണയോടെ സിബിഐ പരിശോധന നടത്തി. കള്ളക്കടത്തിനു കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന പേരിൽ 4 സൂപ്രണ്ടുമാർ, 4 ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, ഒരു ഹവീൽദാർ എന്നിങ്ങനെ 9 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിന്നീട് കസ്റ്റംസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

ഈ കേസിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സിബിഐ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കത്തു നൽകി ഒരു മാസമായിട്ടും മറുപടിയില്ല. കള്ളക്കടത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കു ബോധ്യപ്പെട്ടാലുടൻ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെയും കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയും താവളങ്ങളിലും മറ്റും പരിശോധന നടത്തി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടം പ്രകാരം ഇത്തരം പരിശോധനകൾക്ക് അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമുള്ളൂ. എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു കത്ത നൽകി ഒരു മാസമായിട്ടും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഫലത്തിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറിവോടെ അരങ്ങേറുന്ന കള്ളക്കടത്തിന്റെ ചെറിയൊരംശം മാത്രമാണു പലപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സിബിഐ ഓരോ മാസവും മൂന്നോ നാലോ മിന്നൽ പരിശോധനകളെങ്കിലും നടത്തിവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതും ഏതാണ്ടു നിലച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ‘സുരക്ഷിതമായി’

വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, കസ്റ്റംസ്- എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫിസുകൾ, കേന്ദ്രസേനകളുടെ വിവിധ ഓഫിസുകൾ, ഇപിഎഫ്-ഇഎസ്ഐ ഓഫിസുകൾ, ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, റെയിൽവേ, ഐആർഇ, ബാറുകൾക്കു നക്ഷത്ര പദവി നൽകുന്ന കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതി സംബന്ധിച്ചു വിവരം ലഭിച്ചാലും കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലക്കു മൂലം ഇപ്പോൾ സിബിഐ യ്ക്കു കഴിയുന്നില്ല. ലഭിക്കുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അതതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിജിലൻസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ കൈമാറാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ.

എന്താണു ഡൽഹി സ്പെഷൽ പൊലീസ് ആക്ട്

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തു സൈനികാവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യുദ്ധസാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരങ്ങേറിയ വൻ തോതിലുള്ള അഴിമതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ഏജൻസിയാണ് 'ഡൽഹി സ്പെഷൽ പോലീസ്'. ഇതിനായി 1946 ൽ 'ഡൽഹി സ്പെഷ്ൽ പൊലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമ' വുമുണ്ടാക്കി. സന്താനം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ഈ ഏജൻസിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് സി.ബി.ഐ ആയി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത്. ഈ ഏജൻസിയുടെ അധികാരാതിർത്തി (Jurisdiction) ഡൽഹി പ്രദേശം മാത്രമായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്തു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഏജൻസിയുടെ സഹായം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൊലീസ് എന്നതു ഭരണഘടനയിലെ 'സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റി'ൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ ഈ ഏജൻസിക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ഓരോ കേസിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അനുമതി ആവശ്യമായി വന്നു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിനു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും അതതു സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര ഗവ. ജീവനക്കാർക്കും കേന്ദ്ര ഗവ. ഓഫിസുകൾ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമെതിരായ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ 'പൊതു അനുമതി' നൽകുകയുണ്ടായി. കേരളവും അത്തരത്തിൽ പൊതു അനുമതി നൽകിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച്

കേരളത്തിൽ സിബിഐ യ്ക്ക് രണ്ടു ബ്രാഞ്ചാണുള്ളത്. ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്രാഞ്ചും സ്പെഷ്യൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും. ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയാണ്. അതിന്റെ അധികാരാതിർത്തി കേരളവും ലക്ഷദ്വീപുമാണ്. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തലവൻ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആണ്. ഈ ബ്രാഞ്ച് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും തുടർ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനും അധികാരമുള്ള നോട്ടിഫൈഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച്. മിക്കവാറും ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും 'സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ' പദവി കൂടിയുള്ള ബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായി വരുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൊതു അനുമതി ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ആന്റി കറപ്ഷൻ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ ബ്രാഞ്ചിനു മാത്രമാണ്.

കൊലപാതകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ (Conventional Crimes) ആണ് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ സ്പെഷൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സ്പെഷൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനും ഇതേ അധികാരങ്ങളും, അധികാരാതിർത്തിയുമാണുള്ളത്. അതും നോട്ടിഫൈഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്.

എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൊതു അനുമതി പരമ്പരാഗത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്പെഷൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനില്ല. അഭയ കേസ് പോലുള്ള കൊലപാതക കേസുകൾ, പെരിയ കൊലക്കേസ് പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക കേസുകൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ സിബിഐ ക്ക് അന്നും ഇന്നും പ്രത്യേകം അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. 2 മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് അതിനു നിലവിലുള്ളത്.

1. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത്തരം കേസുകൾക്കു പ്രത്യേകം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയയ്ക്കണം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിബിഐ യുടെ കൂടി അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകം ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കണം.

2. ഭരണഘടനാ കോടതികളായ ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീം കോടതിയോ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കണം.

കേരളം സിബിഐ ക്കു നൽകിയിരുന്ന പൊതു അനുമതി പിൻവലിച്ചു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം വിലയിരുത്താെനന്നു നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതായത്, സംസ്ഥാനത്ത് സിബിഐ യെ നിരോധിച്ചതു മൂലം വിദേശ സംഭാവനാ ചട്ടങ്ങൾ (FCRA) ലംഘിച്ചതിനു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈഫ്മിഷൻ അന്വേഷണം, ഭരണഘടനാ കോടതികൾ നിർദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ അന്വേഷണം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനോ വിലക്കാനോ സംസ്ഥാനത്തിനു കഴിയില്ല.

എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും അഴിമതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും കള്ളക്കടത്തിനു കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കയ്യോടെ പിടികൂടുന്നതും അത്തരം കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും റെയിൽവേ, ഇപിഎഫ്- ഇഎസ്ഐ പോലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കുന്നതും ഹവാലാ കേസുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ യുള്ള അന്വേഷണവും നടത്തുന്നതു തടയാൻ മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനം മൂലം കഴിയൂവെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

അതു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ തകർക്കുക മാത്രമല്ല, നിയമവാഴ്ച പരിപൂർണമായി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതിനു കൂടി ഇടയാക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത്, ഡോളർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കറൻസി കടത്ത്, ലഹരി കടത്ത് എന്നിവ പതിന്മടങ്ങ് വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന നടപടിയാണിത്. അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് ഇതിനെ നിയമവൃത്തങ്ങൾ കാണുന്നത്.

English Summary: Explainer on the implications of Kerala Government withdrawing general consent accorded to CBI to probe cases