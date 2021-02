ന്യൂഡല്‍ഹി∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജവാര്‍ത്ത, വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങള്‍, രാജ്യദ്രോഹ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പാക്കണമെന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും ട്വിറ്ററിനും നോട്ടിസ് അയച്ച് സുപ്രീംകോടതി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മേയില്‍ ബിജെപി നേതാവ് വിനിത് ഗോയങ്ക സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചാണു നടപടി. ട്വിറ്ററിലെ ഉള്ളടക്കവും പരസ്യങ്ങളും വ്യാജഅക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി വിദ്വേഷം പടര്‍ത്തുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം.



രാജ്യത്തെ പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും പേരില്‍ വ്യാജ ട്വിറ്റര്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടെന്നും ഇവ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും വിനിത് ഗോയങ്ക പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എതിരാളികളെ താറടിച്ചു കാണിക്കാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടു.

കര്‍ഷകസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തിലധികം ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്തു തന്നെയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിനിത് ഗോയങ്കിന്റെ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച് ട്വിറ്ററിനും കേന്ദ്രത്തിനും നോട്ടിസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി കേന്ദ്രം കരട്‌നിയമം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌നസാധ്യതയുള്ള ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് നിയമം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ട്വിറ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു വേണം ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനെന്ന് ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ഇന്നലെ രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും പാലിക്കാന്‍ എല്ലാ കമ്പനികള്‍ക്കും ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അക്കൗണ്ടുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം പൂര്‍ണമായി അനുസരിക്കാന്‍ ട്വിറ്റര്‍ തയാറാകാതിരുന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ചില അക്കൗണ്ടുകള്‍ റദ്ദാക്കിയ ട്വിറ്റര്‍, മറ്റു ചില അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമാണ് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. അവ ഇന്ത്യക്കു പുറത്ത് ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പിന്നീട് കേന്ദ്രം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ 97% അക്കൗണ്ടുകളും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

