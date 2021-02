ഘടകകക്ഷിയായി യുഡിഎഫിലേക്ക്; മുൻപേ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് കാപ്പൻ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ യുഡിഎഫിലേക്ക് ഘടകകക്ഷിയായി പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മാണി സി കാപ്പന്‍. ഇടത് മുന്നണി വിടുന്നതില്‍ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം വരും മുന്‍പാണ് മാണി സി കാപ്പന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര പാലായില്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചതായും മാണി സി കാപ്പന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു



അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിട നല്‍കിയാണ് നിര്‍ണായക തീരുമാനം ഒടുവില്‍ മാണി സി കാപ്പന്‍ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദേശീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് കാപ്പന്‍. ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രാ വേദിയില്‍ താന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും പരോക്ഷമായി കാപ്പന്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇടത് മുന്നണി വിടുന്നതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രഫുല്‍ പട്ടേലിനെ ശരദ് പവാര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇടത് മുന്നണി വിടുന്നതില്‍ തര്‍ക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി എ. കെ ശശീന്ദ്രന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി തേടാന്‍ ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

മുന്നണി വിടരുതെന്ന നിലപാടില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ശശീന്ദ്രന്‍ നേതൃത്വത്തില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശശീന്ദ്രന്‍ വിഭാഗം കാപ്പന്‍ വിഭാഗം എന്ന രണ്ടു ചേരികള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഇല്ലെന്നും ശശീന്ദ്രന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. എന്‍സിപി പുറത്ത് പോയാലും എല്‍.ഡി.എഫിന് ക്ഷീണമില്ലെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി. എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ വന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എസ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Will join UDF, Says Mani C Kappan