വിവാദവും അച്ചടക്കനടപടിയും ബാധകമല്ല; 13 എംഎൽഎമാരെയും കളത്തിലിറക്കാൻ സിപിഐ

തിരുവനന്തപുരം∙ പത്തൊന്‍പതില്‍ പതിമൂന്ന് സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരെയും മല്‍സരിപ്പിക്കാന്‍ സിപിഐ ഒരുങ്ങുന്നു. മൂന്ന് തവണ മല്‍സരിച്ചവരെ ഒഴിവാക്കുന്ന മാനദണ്ഡം മാത്രം പരിഗണിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ജില്ലാ ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. മല്‍സരിക്കാന്‍ സംഘടന ചുമതലകള്‍ ഒഴിയണമെന്ന മാനദണ്ഡം യുവജന– ബഹുജന സംഘടന നേതാക്കള്‍ക്ക് ബാധകമല്ല.



വിവാദങ്ങളില്‍ പെട്ടവരാണെങ്കിലും പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയവരാണെങ്കിലും അത് സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണമായി സിപിഐ പരിഗണിക്കില്ല. ഇതോടെ മൂന്ന് തവണ മല്‍സരിച്ച ആറു സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാര്‍ ഒഴികെ ബാക്കി പതിമൂന്ന് പേര്‍ക്കും മല്‍സരിക്കാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാവും. സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ ഓഹരി പിരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദത്തിലായ ചാത്തന്നൂര്‍ എംഎല്‍എ ജി.എസ്. ജയലാല്‍ മൂന്നാം വട്ടം മല്‍സരിക്കാനിറങ്ങും.



ലാത്തിയടി വിവാദത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പോലും വിമര്‍ശനമേറ്റ മൂവാറ്റുപുഴ എംഎല്‍എ എൽദോ എബ്രഹാമും മല്‍സരംരംഗത്തുണ്ടാവും. മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ കാ‍ഞ്ഞങ്ങാട്ട് നിന്നു വീണ്ടും ജനവിധി തേടും. ചീഫ് വിപ്പ് കെ.രാജന്‍ ഒല്ലൂരില്‍ മല്‍സരിത്തിനിറങ്ങും. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അടൂര്‍ എംഎൽഎ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനും മല്‍സരിക്കാന്‍ തടസമില്ല. നദാപുരത്ത് ഇ.കെ. വിജയന്‍, കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍,ചിറയന്‍കീഴില്‍ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ വി. ശശി എന്നിവരും മല്‍സരിക്കുന്ന സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരാണ്.



പാര്‍ട്ടിയുടെ വനിതാ മുഖങ്ങളായ സി.കെ. ആശ വൈക്കത്തും ഗീതാ ഗോപി നാട്ടികയിലും തന്നെ മല്‍സരിക്കും. കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ വി. ആർ സുനിൽകുമാറും കൈപ്പമംഗലത്ത് ഇ.ടി. ടൈസണും പട്ടാമ്പിയില്‍ മുഹമ്മദ് മുഹസിനും മല്‍സരിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സൂചന നല്‍കി. ഇവരില്‍ ആരെയെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കില്‍ അതാതു നിയമസഭാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളിലോ ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ യോഗങ്ങളിലോ എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നവരണം.



എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങള്‍ തള്ളാന്‍ സാധ്യതയില്ല. സംഘടനരംഗത്തുള്ളവര്‍ മല്‍സരിക്കുമ്പോള്‍ അതു ഒഴിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി നിബന്ധന. എന്നാല്‍ യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ക്കോ വനിതാ സംഘടന ഭാരവാഹികള്‍ക്കോ ഈ നിബന്ധന ബാധമല്ല.



