ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കോവിഡ് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച് ചൈന

ഷാങ്ഹായ്∙ കോവിഡിന്റെ ഉത്ഭവം അന്വേഷിക്കുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനു പ്രാഥമിക കോവിഡ് കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ചൈന വിസമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ, മഹാമാരി എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചുവെന്നറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാകുമെന്ന് സംഘത്തിലെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.



2019 ഡിസംബറിൽ ചൈനീസ് നഗരമായ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൈന തിരിച്ചറിഞ്ഞ 174 കേസുകളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് കേസുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് സംഘത്തിലെ അംഗമായ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ ഡൊമിനിക് ഡ്വെയർ പറഞ്ഞു. 174 കേസുകളിൽ പകുതിയും വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തതിന് രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളോ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനുവരിയിൽ ചൈനയിലെത്തിയ സംഘം കോവിഡിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി 4 ആഴ്ച ചൈനയിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. മഹാമാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചൈന മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്ന് കോവിഡിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

English Summary: China Refused To Provide Raw Data On Early Covid Cases: WHO Team Member