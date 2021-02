വിശക്കുന്നവന്റെ ‘മധ്യസ്ഥൻ’; ജീവിക്കാൻ തെരുവു കച്ചവടം, അന്നദാതാവ് വഴിയരികില്‍

അരപ്പട്ടിണിക്കാർക്കും അന്നദാതാക്കൾക്കുമിടയിലെ കൈമാറ്റക്കാരൻ മാത്രമാണ് സി.പി. സുരേഷ്കുമാർ. പക്ഷേ, അങ്ങനെയൊരാശയം പിറവിയെടുത്തത് സുരേഷിന്റെ മനസ്സിലാണ്. പട്ടിണിക്കാരെ ഊട്ടണം, അതിനുള്ള ഭക്ഷണം സഹൃദയരിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കണം. പണം സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കാതെ, ഭക്ഷണം സംഭാവനയായി സ്വീകരിച്ചാണ് സുരേഷിന്റെ അന്നദാനം. തെരുവുകച്ചവടക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ പിറന്ന ആശയം.



12 വർഷമായി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ (ലോക്ഡൗൺ കാലമൊഴികെ) കണ്ണൂരിന്റെ തെരുവിൽ, കീറിയൊരു ബാനർ വലിച്ചുകെട്ടി സുരേഷ് നിൽക്കും; ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ 2 വരെ. വാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമെത്തുന്ന വീട്ടമ്മമാരും ജോലിക്കാരുമെല്ലാം സുരേഷിനു നേരെ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ നീട്ടും. അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് വഴിയരികിലെ ബാനറിനു മുന്നിൽ വിരിച്ച തുണിയിൽ നിരത്തും സുരേഷ്. ഈ സമയമെല്ലാം പലരും സുരേഷിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പലയിടങ്ങളിലായി കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. വിശപ്പാറ്റാൻ വഴി തേടിയെത്തിയവർ. 2.30 വരെ എത്ര പൊതി കിട്ടിയോ, അത്രയും പേർക്ക് വീതിച്ചു നൽകി സുരേഷ് മടങ്ങും.

‘വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ...’ എന്നെഴുതിവച്ച ഈ കീറിയ ബാനർ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിന് എതിർവശത്തെ നടപ്പാതയിൽ വന്നിട്ട് 12 വർഷമായി. കണ്ണൂർ പടന്നപ്പാലം സ്വദേശി സി.പി.സുരേഷ് കുമാർ ഈ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് 2008 ഫെബ്രുവരി 21ന് ആണ്. അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ പതിവായി തുടരുന്ന അന്നദാനത്തിനു ശേഷമാണ് സുരേഷ് സ്വന്തം ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത്. തെരുവിൽ ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കലാണ് സുരേഷിന്റെ ഉപജീവനമാർഗം.

സി.പി. സുരേഷ്കുമാർ ഭക്ഷണപ്പൊതി നൽകുന്നു

ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ കാൽടെക്സിലെ നടപ്പാതയിലെത്തും. കയ്യിലുള്ള ബാനർ സമീപത്ത് തൂക്കിയിട്ട് പിന്നെ കാത്തിരിപ്പാണ്. അന്നദാനത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് അച്ചടിച്ച നോട്ടിസും വിതരണം ചെയ്യും. രണ്ടു മണിവരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്ഷണപ്പൊതികളാണ് ആളുകൾ സുരേഷിന്റെ കയ്യിലെത്തിക്കുന്നത്. യാതൊരു മുൻപരിചയമില്ലാത്തവരും സുരേഷിന് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവിൽ കഴിയുന്നവരും ഭിക്ഷാടകരും മാത്രമല്ല, കയ്യിൽ കാശില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും സുരേഷിനരികിലെത്തും. കിട്ടിയ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ രണ്ടുമണിയോടെ സുരേഷ് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങും. മുൻപൊക്കെ അൻപതും നൂറും ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ കിട്ടിയിരുന്നു. കോവിഡിനു ശേഷം അതു കുറഞ്ഞതു മാത്രമാണ് സുരേഷിന്റെ നിരാശ. കിട്ടിയ മുഴുവൻ പൊതികളും വിതരണം ചെയ്ത ശേഷമേ സുരേഷ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയുള്ളൂ. പിന്നീട്, വൈകിട്ട് നാലോടെ നഗരത്തിൽ വീണ്ടുമെത്തുന്ന സുരേഷ് റോഡരികിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങും.

‘ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ നരകിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചോർക്കൂ. വിശക്കുന്നവനു ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടത്. പണമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും എനിക്ക് പണം തരേണ്ട. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെറിയൊരു വിഹിതം എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരൂ. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാനത് മറ്റുള്ളവർക്കു നൽകാം’ – വിശപ്പാറ്റുന്നതിനുള്ള വിശപ്പോടെ സുരേഷ് നമുക്കു നേരേ ഒരു ചോദ്യമെറിയുകയാണ്. അതിനു പിന്നിൽ പിടിച്ച് സുരേഷ് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം, കയ്യിൽ ഭക്ഷണപ്പൊതികളുമായി; കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ നന്മ വറ്റാത്ത മനസ്സുകൾക്കെല്ലാം.

