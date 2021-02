തിരുവനന്തപുരം∙ കോവളം, തിരുവനന്തപുരം സീറ്റുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സിപിഎം നീക്കം. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ശുപാര്‍ശ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറും. നിലവിൽ കോവളം ജെഡിഎസിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും സീറ്റുകളാണ്.



English Summary: CPM moves to take over Kovalam and Thiruvananthapuram seats