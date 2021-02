കർഷക സമരത്തിനു രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ; രാജസ്ഥാനിൽ ട്രാക്ടർ റാലിയുമായി രാഹുൽ

ജയ്പുർ∙ 40 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കൃഷി, കൃഷി അനുബന്ധ വ്യവസായം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾക്കു തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതിനു ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പുതിയ കൃഷി നിയമങ്ങളെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കർഷക സമരത്തിനു രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുടെ ഉറപ്പു നൽകി രാജസ്ഥാനിൽ രണ്ടാം ദിവസവും നടത്തിയ ട്രാക്ടർ റാലിയിലും കർഷക സമ്മേളനങ്ങളിലുമാണു രാഹുൽ ഈ ആരോപണം ആവർത്തിച്ചത്.



ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് കൃഷിയാണ്. കർഷകരോടു പല മാർഗങ്ങളും നിർദേശിക്കുന്നുവെന്നാണു പറയുന്നത്. എന്നാൽ പട്ടിണിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും ആത്മഹത്യയുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റു മാർഗങ്ങളെന്നു രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കിഷൻഗഡ് ജില്ലയിലെ മക്രാന അജ്മേർ ജില്ലയിലെ രൂപാൻഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ കർഷക റാലികൾ.

മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്, പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഗോവിന്ദ് സിങ് ഡോട്ടാസര എന്നിവരെ ഒപ്പമിരുത്തി ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചാണ് രാഹുൽ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ട്രാക്ടർ ട്രോളികൾ ചേർത്തിട്ടു സ്റ്റേജ് ഒരുക്കിയായിരുന്നു പ്രസംഗം. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

English Summary: PM Modi wants to hand over farming sector to 'friends': Rahul Gandhi at farmers' rally in Rajasthan