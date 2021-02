ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ജീർണാവസ്ഥയിൽ; പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായിരിക്കുന്നു: രഞ്ജൻ ഗോഗോയ്

ന്യൂഡൽഹി∙ വിധി വരാൻ വൈകുമെന്നതിനാലാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്‌ത്രയ്ക്കെതിരെ താൻ കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തതെന്നു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും രാജ്യസഭാംഗവുമായ രഞ്ജൻ ഗോഗോയ്. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ജീർണാവസ്ഥയിലാണ്, പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായിരിക്കുന്നു. നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും ഗോഗോയ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ ടുഡേ കോൺക്ലേവ് ഈസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു ഗോഗോയിയുടെ പരാമർശം.

രാജ്യത്തെ കീഴ്ക്കോടതികളിൽ മാത്രം നാല് കോടിയോളം കേസുകൾ കെട്ടികിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈക്കോടതികളിൽ 44 ലക്ഷവും സുപ്രീം കോടതിയിൽ 70000 ത്തോളം കേസുകളും തീർപ്പു കൽപ്പിക്കാനായി കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വിധി കിട്ടില്ല, കുറെ വിഴുപ്പലക്കാമെന്നു മാത്രം.

ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ജൂഡീഷ്യറിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയേണ്ടതില്ല. 5 ട്രില്യൺ ഡോളർ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജു‍ഡീഷ്യറി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായിരിക്കുന്നു എന്നത് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വസ്തുതയാണ്. രഞ്ജൻ ഗോഗോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക ആരോപണത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിച്ച മഹുവ മൊയ്‌ത്രയ്ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമോയെന്ന അവതാരികയുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മറുപടി.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതു പോലെയല്ല ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കേണ്ടത്. ജഡ്ജായിരിക്കുക എന്നാൽ മുഴുസമയ പ്രതിബദ്ധതയാണെന്നും ഇത്ര സമയമേ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുവെന്നു ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് തന്റെ ജോലിയിലൂടെ താൻ നിർവഹിക്കുന്നതെന്നു ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉചിതമായ പരിശീലനം നൽകണമെന്നും ഗോഗോയ് പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി എം.ആർ ഷായുടെ നടപടിയെ ഗോഗോയ് വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ബഹുമാനം ഉള്ളിൽ തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് വിവരമുള്ള ഒരു ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അയോധ്യാ വിധി ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ നേട്ടമായി അവതരിപ്പിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളാണെന്നും ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇത്തരമൊരു ചിന്തയ്ക്കു സ്ഥാനമില്ലെന്നും ഗോഗോയ് പറഞ്ഞു.

