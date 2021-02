കുടുംബത്തിൽനിന്ന് അവസാന പ്രധാനമന്ത്രി 30 വർഷം മുൻപ്: കുടുംബവാഴ്ച തള്ളി രാഹുൽ

ജയ്പുർ∙ ട്രോളുകളാണ് തന്നെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. താനെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഇത്തരം ട്രോളുകൾ സഹായിക്കുമെന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷിക്കാഗോയിലെ പ്രഫസർ ദീപേഷ് ചക്രവർത്തിയുമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുടുംബവാഴ്ച രാഷ്ട്രീയം എന്നതിനെയും രാഹുൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തന്റെ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് 30 വർഷം കഴിഞ്ഞു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകനായതിനാൽ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിവച്ച് പോരാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ‘പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയും മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയും ചില കാര്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും പോരാടാനും ശ്രമിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെയോർത്ത് അഭിമാനമുണ്ട്. അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും എന്റെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാനും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു ഗ്രഹിക്കാനും കഴിയുന്നു. അതിൽ പശ്ചാത്താപമില്ല.

1984–89 കാലത്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. അതിനുശേഷം ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ആരും ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. യുപിഎ സർക്കാരിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. മനസ്സിൽ ആശയസംഘർഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതു സ്വയം വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മകനായതിനാൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടരുത് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാനതു കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്നോ മുത്തച്ഛൻ ആരാണെന്നോ മുതുമുത്തച്ഛൻ ആരാണെന്നോ ഞാൻ നോക്കില്ല. എന്റെ ആശയങ്ങൾക്കാണ് വിലമതിക്കുന്നത്. അതിനായി ഞാൻ പോരാടുക തന്നെ ചെയ്യും.’

യുപിഎ സർക്കാരിന് ജനപിന്തുണ നഷ്ടമായതിനെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ സംസാരിച്ചു. ‘ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വീക്ഷണമാണ് നൽകേണ്ടത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വീക്ഷണം ഞങ്ങൾ നൽകി. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ വീക്ഷണം നൽകി. ഉദാരവത്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം നൽകി. 2004ൽ രാജ്യത്തിന് പുതിയൊരു വീക്ഷണം നൽകി. 1990കളുടെ വീക്ഷണത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഭാഗമായിരുന്നു അത്. വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനായി തയാറാക്കിയതാണ് അത്. ആ വീക്ഷണം 2012ൽ അവസാനിച്ചു. പുതിയൊരു വീക്ഷണം വേണ്ടിയിരുന്നു.

10 വർഷമെന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർക്കാരിന് ദീർഘ കാലാവധിയാണ്. ചില തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2008ൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ആഞ്ഞടിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമായി എത്തി. ആ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഫലം വലിയൊരു ദുരന്തമായിത്തീർന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്കും കാണാം. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെന്തെന്നാൽ ഇവിടെനിന്ന് രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാമെന്നതാണ്.

കൃഷിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണം. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും കാർഷിക സംവിധാനത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടാവുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം. കാർ‍ഷിക രംഗത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി പാർലമെന്റിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾ നടത്തണം.’ രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാർഥികളോടും അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തജിക്കിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ അനുരണനങ്ങൾ രാഹുലിന്റെ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിലും ചർച്ചയായി. ഒരു ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ഓൺലൈൻ ചർച്ചയ്ക്കിടെ അക്ഷോഭ്യനായി രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിനിടെയായിരുന്നു രാഹുൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിവരിച്ചത്. ‘‘എന്റെ മുറി കുലുങ്ങുകയാണെന്നു തോന്നുന്നു.’’. ഭൂചലനത്തിൽ രാഹുലിന്റെ ഈ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായി.

English Summary: Last time member of my family was Prime Minister was over 30 years ago: Rahul on dynasty criticism