നഷ്ടത്തിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തി മധ്യപ്രദേശിലെ മണ്ഡികൾ: ആശങ്കയിൽ കർഷകർ

ഭോപാൽ∙ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ മധ്യപ്രദേശിൽ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തക്കച്ചവട ചന്തകൾ (മണ്ഡി) നഷ്ടത്തിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തിയെന്ന് കണക്കുകൾ. സംസ്ഥാനത്തെ അഗ്രിക്കൾച്ചർ മാർക്കറ്റിങ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം അനിശ്ചിതത്തിലായി. വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നായ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്‌പാദനം, വ്യാപാരം, വാണിജ്യം (പ്രോത്സാഹനവും സംവിധാനമൊരുക്കലും) നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ മണ്ഡികള്‍ അപ്രസക്തമായെന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



ജനുവരി 2020 ൽ അഗ്രിക്കൾച്ചർ മാർക്കറ്റിങ് ബോർഡിന് മണ്ഡികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 88 കോടിയായിരുന്നെങ്കിൽ 2021 ജനുവരിയിൽ അത് 29. 26 കോടിയായി ചുരുങ്ങി. വരുമാന നഷ്ടം 69 ശതമാനം. കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നാൽ അഗ്രിക്കൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റികളും (എപിഎംസി), മൊത്തക്കച്ചവട ചന്തകളും (മണ്ഡി) തകർക്കപ്പെടില്ലെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ അവകാശവാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ് കണക്കുകളെന്ന് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത മണ്ഡികളില്‍നിന്നു മാത്രമേ വ്യാപാരികള്‍ക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്കും വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളു. കര്‍ഷകരില്‍നിന്ന് വിളകള്‍ നേരിട്ട് വാങ്ങി പണം നല്‍കാതെ വ്യാപാരികള്‍ കടന്നുകളയുന്നതായുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിൽ അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ മണ്ഡികളില്‍ മാത്രമായി കാര്‍ഷിക വിളകളുടെ വില്‍പന നിയന്ത്രിച്ചതിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കര്‍ഷകരെ ചൂഷണങ്ങളില്‍‌നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു.

പിഎംസികളും മണ്ഡ‍ികളും തുടരുമെന്നും താങ്ങുവില കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും കേന്ദ്രവും മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരും ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ 259 മണ്ഡികളുടെയും 298 സബ് മണ്ഡികളുടെയും അതിജീവനം അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിങ് ബോർഡിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്നു.

എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തക്കച്ചവട ചന്തകൾ രാജ്യത്തെ തന്നെ മാതൃ സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി ഉയർത്തുമെന്നും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും മധ്യപ്രദേശ് കൃഷിമന്ത്രി കമൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. മണ്ഡികളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അസ്ഥാനത്താണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തതോടെ മണ്ഡികളിൽ വൻ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുമെന്നും ബാങ്ക്, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, വിത്തു വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ലഭ്യമാക്കുന്ന കടകൾ, ആർമി കന്റീനുകൾ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും മണ്ഡികളുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

