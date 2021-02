തിരുവനന്തപുരം∙ ജോസ് കെ.മാണിക്ക് മറുപടി തല്‍കാലം മാണി സി.കാപ്പനെന്ന മട്ടിലാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം. എന്‍സിപി പിളര്‍ത്തിയ മാണി.സി കാപ്പന് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കാപ്പനെ ഇടതുമുന്നണി വഞ്ചിച്ചെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ കാപ്പന്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നും എന്‍സിപി മുന്നണിയില്‍ തുടരുമെന്നും ഇടതുനേതാക്കളും പ്രതികരിച്ചു.

ജോസ് കെ.മാണിയെ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത ഇടതുമുന്നണിക്ക് അതേ ഭാഷയില്‍ മറുപടി നല്‍കുകയാണ് യുഡിഎഫ്. പാലാ സീറ്റ് മാണി സി.കാപ്പന് നല്‍കാന്‍ മടിക്കേണ്ടതില്ല. ജോസ് കെ.മാണിയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ പറ്റിയ എതിരാളിയെ വേറെ നോക്കേണ്ട. പകരത്തിന് പകരമെന്ന ന്യായവും യുഡിഎഫിനുണ്ട്. കാപ്പനെ ഇടതുമുന്നണി വഞ്ചിച്ചെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നിലപാടില്‍ എല്ലാം വ്യക്തമാണ്.

കാപ്പന്‍ പോയാലും എന്‍സിപി മുന്നണിയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇടതുനേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ. ജോസ് കെ.മാണിയും കേരള കോണ്‍ഗ്രസും പിന്നെ ഇടതുമുന്നണിയും ചേര്‍ന്നാല്‍ പാലായില്‍ ഭീഷണിയില്ലെന്നും ഇടത് നേത‍‍‍ൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നു. എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്റെ എലത്തൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എന്‍സിപി മത്സരിച്ച മറ്റ് മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ അവര്‍ക്ക് തന്നെ നല്‍കാനും തയാറാണ്.

അതേസമയം, എല്‍ഡിഎഫില്‍നിന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥാനങ്ങള്‍ മാണി സി.കാപ്പന്‍ രാജിവച്ചിട്ട് പോകണമായിരുന്നുവെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ മാനദണ്ഡം ജോസ് കെ.മാണിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായില്ലല്ലോയെന്നായിരുന്നു കാപ്പന്റെ മറുപടി.

ദേശീയനേതൃത്വത്തെ തന്റെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള തന്ത്രം പാളിയതോടെ പരാമവധി പാര്‍ട്ടി കമ്മിറ്റികളെയും നേതാക്കളെയും ഒപ്പം കൂട്ടാനാണ് കാപ്പന്റെ ശ്രമം. നിലവിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഭൂരിഭാഗം ജില്ലാക്കമ്മിറ്റികളും ഒൗദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിനൊപ്പമാണ്.

English Summary: Mani C Kappan to join hands with UDF