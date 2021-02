ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിലെ നിയമന വിവാദം ലോക്സഭയിൽ ചർച്ചയാക്കി എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കു നിയമവിരുദ്ധമായി നിയമനം നൽകുകയാണ്. പിഎസ്‍സി നോക്കുകുത്തിയായി. ക്രമക്കേട് തടയാൻ നിയമനിർമാണം വേണമെന്നും എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: NK Premachandran MP ask central government in intervene in Kerala jobs appointment controversy