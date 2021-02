ബാഹ്യഇടപെടല്‍ ആരോപണം: പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും ഇടപെട്ടുകാണുമെന്ന് ചെന്നിത്തല

തൊടുപുഴ∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില്‍ സമരം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുമായുള്ള ചര്‍ച്ച പൊളിഞ്ഞതിനു പിന്നില്‍ ബാഹ്യ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടെന്ന ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ആരോപണത്തെ പരിഹസിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ചൈനയും, പാക്കിസ്ഥാനും ഇടപെട്ടുകാണും എന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പരിഹാസം. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി വിടുപണി ചെയ്യുകയാണ്. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അനധികൃതമായി ലഭിച്ച ജോലി ആദ്യം രാജിവയ്ക്കണം.

കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുനിഞ്ഞത്. സമരം ചെയ്യുന്നവരോടെ ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ തയാറാകാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് ധാര്‍ഷ്ഠ്യം നിറഞ്ഞ നിലപാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഡിവൈഎഫ്‌ഐയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഇനി പിന്‍വാതില്‍ നിയമനങ്ങള്‍ നടത്തരുത്. നടത്തിയ നിയമനങ്ങള്‍ പുനപരിശോധിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.



കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ച ആളുകളെ സ്ഥിരമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇനി കൂടുന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളവർ, പിൻവാതിലൂടെ നിയമിച്ചവർ എന്നിവരെ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary : Ramesh Chennithala on dyfi allegations that external influences in PSC rank holders strike