‘കാപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്കു വന്നാലും പാലാ സീറ്റ് നൽകും; ജയിച്ച സീറ്റ് തോറ്റയാൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ എന്ത് ധാർമികത’

ഇടുക്കി∙ മാണി സി. കാപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാലും പാലാ സീറ്റ് നൽകും എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പാലായിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ മാത്രം മികവ് അല്ല കാപ്പന്റെ വ്യക്തി സ്വാധീനവും നിർണായകമായി. കാപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഡിഎഫിലേക്ക് വരുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഐശ്വര്യകേരളയാത്രയുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാല സീറ്റ് നൽകാതെ മാണി സി. കാപ്പനെയും എൻസിപിയെയും എൽഡിഎഫ് വഞ്ചിച്ചു. ജയിച്ച സീറ്റ്‌ തോറ്റ ആൾക്ക് വിട്ട് നൽകണം എന്നതിൽ എന്ത് ധാർമികത ആണുള്ളതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു.



English Summary : Ramesh Chennithala welcoms Mani C Kappan to UDf, promises him to give pala seat