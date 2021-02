പീഡനക്കേസുകളിലെ വിവാദ വിധി: അഡീ. ജഡ്ജിയായി ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പയ്ക്ക് 1 വർഷം കൂടി

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടു ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളിൽ വിവാദ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ജഡ്ജിക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി അഡീഷനൽ ജഡ്ജിയായി തുടരാൻ അനുമതി. ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അഡീഷനൽ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം രണ്ടു വർഷത്തെ കാലാവധി ശുപാർശ ചെയ്തെങ്കിലും അതു ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സർക്കാർ ഒരു വർഷം മാത്രം നീട്ടി നൽകി. സ്ഥിര ജഡ്ജിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനു മുൻപ് രണ്ടു വർഷം അഡീഷനൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കാറാണ് പതിവ്.

അഡീഷനൽ ജഡ്ജിയായുള്ള ഇവരുടെ കാലാവധി വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിച്ചിരുന്നു. ശനി മുതലാണ് പുതിയ കാലാവധി നിലവിൽ വരുന്നത്. നിലവിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പുര്‍ സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിലെ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയാണ്. ശരീരത്തില്‍ നേരിട്ടല്ലാതെ വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തുകൂടി സ്പര്‍ശിച്ചതിനെ ലൈംഗിക പീഡനമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നു നിരീക്ഷിച്ചു വിവാദ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയെ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയാക്കാനുള്ള ശുപാർശ സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയം പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.

പോക്‌സോ ആക്ട് പ്രകാരം ‘ശരീരഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം (skin to skin contact) ചേരാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാറിടത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിനെ ലൈംഗിക പീഡനമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡി‌വാല ജനുവരി 19ലെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു സംഭവത്തെ പോക്‌സോ പ്രകാരം ലൈംഗിക പീഡനമായി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ ചർമവും ചർമവും ചേർന്നുള്ള സ്പർശനം ആവശ്യമാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ വസ്ത്രത്തിനു പുറത്തു കൈവച്ച് സ്പർശിക്കുന്നത് ലൈംഗിക പീഡനമായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. 12 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് മുപ്പത്തിയൊൻപതുകാരനെ മൂന്നു വർഷത്തേക്കു ശിക്ഷിച്ച സെഷൻസ് കോടതി നടപടി തിരുത്തിയായിരുന്നു ഉത്തരവ്.

മറ്റൊരു കേസിൽ പീഡനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി വസ്ത്രമഴിച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കു ഒറ്റയ്ക്കു സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയുടെ നിരീക്ഷണം. കേസിൽ പ്രതിയായ 26 കാരനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ടാണ് വിചിത്ര നിരീക്ഷണം. ഒരാൾക്കു തനിയെ ഒരേസമയം ഇരയുടെ വായ പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയും വസ്ത്രം അഴിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും അസാധ്യമാണെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ പുഷ്പ ഗനേഡിവാല പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Fresh Term Of Bombay High Court Judge Who Delivered Controversial Verdicts Reduced To 1 Year