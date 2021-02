'സ്റ്റാർട്ടപ് പൊളിഞ്ഞാൽ എന്തുചെയ്യും?'; രണ്ട് സംരംഭകർ, ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ

ഇത് രണ്ടുപേരുടെ കഥയാണ്. തുടങ്ങിയ രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എട്ടുനിലയിൽ പൊട്ടിയിട്ടും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ് കെട്ടിപ്പടുത്ത് 18 കോടിയോളം രൂപ നിക്ഷേപമായി നേടിയ ആളാണ് ഒന്നാമൻ‌. 23–ാം വയസിൽ ആരംഭിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ് വൻവിജയമായി വിദേശ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് രണ്ടാമത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടപ് തുടങ്ങി 14.5 കോടി നിക്ഷേപമായി നേടുകയും ചെയ്തയാളാണ് രണ്ടാമൻ. ഒന്നാമന്റെ പേര്, ശ്രീജിത് മൂലയിൽ. രണ്ടാമൻ അർജുൻ ആർ.പിള്ള.‍ രണ്ടു പേരും പുതിയ റൗണ്ട് ഫണ്ടിങ് നേടിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം.



ബിസിനസിലുണ്ടാകുന്ന വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണമെന്ന് ഇവർ പറയും. പരാജയപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഭാരമായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളിയെങ്കിൽ ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ വിജയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ അമിത പ്രതീക്ഷയാണ് അർജുനെ കാത്തിരുന്നത്. വിജയവും പരാജയവും കലർന്നതാണ് ബിസിനസ് എന്ന് ഇരുവരും സമ്മതിക്കും. അർജുൻ രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയ യുഎസ് കേന്ദ്രമായ ഇൻസെന്റ് ഡോട്ട് എഐയിൽ (Insent.ai) 14.5 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തിയത് സിലിക്കൺ വാലിയിലെ വെഞ്ച്വർ ക്യാപ്പിറ്റൽ സ്ഥാപനമായ എമർജന്റ് വെഞ്ച്വേഴ്സാണ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ ‘ട്രൂ ഇലമെന്റ്സ്’ എന്ന ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ദേശീയ ചെറുകിട വ്യവസായ ബാങ്കിന്റെ (സിഡ്ബി) നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യൽ വെഞ്ച്വർ ഫണ്ട് വക കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയത് 10 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും.

ശ്രീജിത്ത് മൂലയിൽ

ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടപ്; നഷ്ടം 30 ലക്ഷം

പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയിലെ എച്ച്ആർ മാനേജരായിരുന്നു ശ്രീജിത്ത്. ചൈനയിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ് തുടങ്ങുകയെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 2009ൽ സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടി ചൈനയിലെത്തിയെങ്കിൽ യാഥാർഥ്യം വളരെ വൈകിയാണ് മനസ്സിലായത്. സിസ്റ്റം ഒട്ടും സുതാര്യമല്ല, കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. ഒരു കമ്പനി അവിടെ തുടങ്ങുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് ചുരുക്കം.

2011ൽ ഐടി കമ്പനിയിലെ ജോലി വിട്ടു. 2012ൽ ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടപ്. പേര് – ഹെൽത്തി വേൾഡ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഐടി കമ്പനികളിൽ റീട്ടെയിൽ ആയി വിൽക്കുന്ന ഔട്ട്‍ലെറ്റുകളായിരുന്നു ബിസിനസ്. ബുക്ക് വായിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രം വച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ് തുടങ്ങരുതെന്ന പാഠം കൂടിയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ് ശ്രീജിത്തിനും സംഘത്തിനും നൽകിയത്. രണ്ട് പിഴവുകളാണ് സംഭവിച്ചത്.

പുണെ, മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഇരുപതിലധികം കമ്പനികളിൽ ഒറ്റയടിക്കാണ് സംഗതി ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. തുടക്കം തന്നെ വൻതോതിലായത് തിരിച്ചടിയായി. കൃത്യമായ മാർക്കറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പിഴവ്. ഹെൽത്തി ഭക്ഷണം ട്രെൻഡായിരുന്നെങ്കിലും വൈകിയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ആളുകൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നതും അവർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നല്ല. ഇത് മനസിലാക്കാൻ ഒരു വർഷമെടുത്തു. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർക്കും രുചി തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനം.

ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ തൽപ്പരരായ വിഭാഗം 30 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരായിരുന്നു. അവരാകട്ടെ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നന്നേ കുറവ്. 5,000 പേരുള്ള കമ്പനിയിൽ 300 പേരെങ്കിലും കടയിൽ വന്നാലേ ലാഭകരമാകൂ. 5,000 പേരുള്ള കമ്പനിയിൽ 4,000 പേരും 30 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരാണ്. 30ന് മുകളിലുള്ളവരാകട്ടെ 1000 പേരും. ചുരുക്കത്തിൽ ടാർഗറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ 5,000 അല്ല വെറും 1,000 ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവായിരുന്നു പിന്നീട്. ഈ ആയിരത്തിൽ തന്നെ വളരെക്കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് കടയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. സംഖ്യകൾ മാത്രം കണ്ട് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ച് ബിസിനസിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടരുതെന്ന പാഠം പഠിച്ചു.

കമ്പനി തുടരുക എളുപ്പമല്ലെന്ന് 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബോധ്യമായി. 8 വർഷം ജോലി ചെയ്ത സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും തീർന്നു. ശ്രീജിത്തും സഹസ്ഥാപകനും അവരവരുടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ വിറ്റ് ആ പണവും ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപയായിരുന്നു നഷ്ടം.

ട്രൂ ഇലമെന്റ്സ് ടീം

രണ്ടാം സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഫ്ലോപ്പ്

ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടപ് നിലച്ചെങ്കിലും ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്ന മേഖല വിടാൻ തയാറായില്ല. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിൽക്കാൻ ഹെൽത്തി വേൾഡ് എന്ന അതേ പേരിൽ 2014ൽ ഇ–കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ തുടങ്ങി. അവിടെയും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി. മാർക്കറ്റിന്റെ സ്വഭാവവും ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യവും തിരിച്ചറിയാതിരുന്നത് തിരിച്ചടിയായി. തുടക്കം മുതലേ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

സ്വന്തം പണമുപയോഗിച്ചാണ് ഒരു വർഷക്കാലം മുന്നോട്ടുപോയത്. 2015ലാണ് ഏയ്ഞ്ചൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആമസോൺ ഉൾപ്പടെയുള്ള വമ്പൻമാരുള്ള വിപണിയിൽ ഈ പണമുപയോഗിച്ച് അവരുമായി മുട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായതോടെ രണ്ടാം സ്റ്റാർട്ടപ്പിനും ഷട്ടറിട്ടു. 2012 മുതൽ 2014 വരെ ഒരു രൂപ പോലും ശമ്പളമായി എടുത്തില്ല. 2014ൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനു പുറമേ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കൺസൽറ്റന്റ് ആയി പോയി പണം സമ്പാദിച്ചു.

മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ട്രൂ ഇലമെന്റ്സിലെത്തിയപ്പോഴും അതേ ടീം തുടർന്നു. ആകെ നഷ്ടമായത് മൂന്നു ജീവനക്കാരെ മാത്രം. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലും പിടിച്ചുനിന്നത്. 40 വയസായിട്ടും അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം മേടിക്കുക അത്ര സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ലെന്നറിയാമെന്ന് ശ്രീജിത്ത്. രണ്ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിലൂടെ ലഭിച്ച അനുഭവസമ്പത്ത് വലുതായിരുന്നു. അതായിരുന്നു മൂന്നാം സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ മുതൽമുടക്ക്. അത് ക്ലിക്കാകുകയും ചെയ്തു.

പഴയ ഐടി കമ്പനിയിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇതിലും കൂടുതൽ ശമ്പളം ലഭിക്കില്ലായിരുന്നോയെന്ന് പലരും ശ്രീജിത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുള്ള മറുപടിയിങ്ങനെ –'‘സമൂഹത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ഇംപാക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരു ഐടി കമ്പനയിൽ ജീവനക്കാരനായി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനായില്ലേ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം.’’

174 ജീവനക്കാർ നിലവിലുണ്ട്. ഫാക്ടറിയിലെ ജീവനക്കാരിൽ 75 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. ട്രൂ ഇലമെന്റ്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളും പായ്ക്കറ്റുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കാൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനമുണ്ട്. 10 പാക്കറ്റുകൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. കുറിയർ സർവീസ് ഏജന്റ് എത്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി പുണെയിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ അയച്ചാൽ അടുത്ത തവണ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ 100 രൂപയുടെ ഇളവ് ലഭിക്കും. തിരികെ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പുണെയിലെ ഒരു സന്നദ്ധസംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റും. ഈ ഇന്ധനം പുണെയിലെ ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിറകടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകുന്നുണ്ട്.

അർജുൻ ആർ പിള്ള

65 'നോ' കഴിഞ്ഞുള്ള 'യെസ്'

വിവിധ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് 65 തവണ 'നോ' കേട്ടിട്ടാണ് അവസാനം അർജുൻ പിള്ളയ്ക്ക് അന്നൊരു ഒരു യെസ് കിട്ടിയത്. യുഎസ് കമ്പനിയായ ഫുൾകോണ്ടാക്ട് ഏറ്റെടുത്ത പ്രഫൗണ്ടിസിന്റെ സ്ഥാപകരിലൊരാളായ അർജുൻ ആർ. പിള്ള തന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ് ജീവിതം പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ. പ്രഫൗണ്ടിസ് വിട്ട് ഇന്ന് ഇൻസെന്റ് ഡോട്ട് എഐയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അർജുൻ.

അർജുന് 23 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രഫൗണ്ടിസിന്റെ ജനനം. ആരംഭിച്ച് നാലരവർഷത്തിനു ശേഷം ഫുൾകോണ്ടാക്ട് പ്രഫൗണ്ടിസിനെ ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇൻസെന്റ് ആരംഭിച്ചത്.

പ്രഫൗണ്ടിസിനു വേണ്ടി പല നിക്ഷേപകരെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും ആദ്യമൊന്നും കാര്യമായ പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. ദിവസവും അഞ്ചും ആറും വിഡിയോ കോളുകളാണ്. എല്ലാത്തിലും ഓരോ മണിക്കൂർ ‘ഗ്രില്ലിങ്’. മിക്ക ദിവസവും ഈ ആറു കോളും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എങ്കിലും നിരാശപ്പെടാതെ പിറ്റേന്ന് സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത കോളിലേക്ക് കടക്കും.

യുഎസിൽ വച്ച് ഒരു പ്രമുഖ നിക്ഷേപകൻ അർജുനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതിങ്ങനെ – ‘‘യു ആർ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് സിലിക്കൺ വാലി.’’ നക്ഷത്രവർഷങ്ങൾ പിന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ചെങ്കിലും അർജുന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. ഇതു പറഞ്ഞയാൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയ സ്റ്റാർട്ടപ് പൂട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു.

വിജയിച്ച ഒരു കമ്പനി വിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ അമിതപ്രതീക്ഷയുടെ ഭാരമുണ്ടായില്ലെന്ന് അർജുൻ. ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ അനുഭവം മുന്നിലുള്ളതിനാൽ നിക്ഷേപകർ തന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു. ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഫണ്ട് എത്തിത്തുടങ്ങി.

സിഇഒ ആകുന്നതിന്റെ പെടാപ്പാട് അർജുന് നന്നായി അറിയാം. പ്രൗഫൗണ്ടിസിൽ വച്ച് ഒരു സമയത്ത് പണലഭ്യത തീർത്തും കുറഞ്ഞു. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ നടന്നില്ല. ടെൻഷൻ കാരണം പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി 40 മിനിറ്റ് വെറുതെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിറ്റേന്ന് പുലർച്ച് പുതിയ ഫണ്ടിങ് അവസരം തുറന്നുകിട്ടുകയും ചെയ്തു. 'This too shall pass. Stay humble and be grounded' എന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ് വിജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അർജുന് പറയാനുള്ളത്.

