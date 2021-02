ദേശീയപാതയിൽ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മലയാളി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു; 6 പേർക്ക് പരുക്ക്

മംഗളൂരു∙ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മലയാളി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളായ 6 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. കാസർകോട് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ബെള്ളൂരിലെ പരേതനായ അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞിയുടെ ഭാര്യ മറിയുമ്മ(59) ആണു മരിച്ചത്.



മറിയുമ്മയുടെ മകനും ബൽത്തങ്ങാടി താലൂക്കിലെ പട്രമെ പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗവുമായ മുഹമ്മദ് അനസ്, അനസിന്റെ ഭാര്യ ഫായിസ(30), മക്കളായ ആയിഷ(6), ജസ(4), ഫായിസയുടെ സഹോദരൻ മുർതസ(15), മറിയുമ്മയുടെ മകൻ ജമാലിന്റെ മകൾ സൽഫ മറിയം(മൂന്നര) എന്നിവർ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. അനസിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്.



ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11ന് മംഗളൂരു-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ നെല്യാടിക്കടുത്ത ഗുണ്ട്യ അഡഹൊളെയിലാണ് അപകടം. ബെംഗളൂരുവിൽ പോയി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറും എതിരെ വന്ന കർണാടക ആർടിസി ബസും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണു മറിയുമ്മ മരിച്ചത്.

