കേരളസർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ ബ്രസീലിന് എന്തു കാര്യം?; പിന്തുടരുന്നവരിൽ 95% വ്യാജന്മാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടങ്ങിവച്ച തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈൽ പിന്തുടരുന്നവരുടെ പട്ടിക കണ്ട് ഞെട്ടരുത് – സാവോ പോളോയിൽ നിന്നുള്ള അഡ്രിയാൻ സമാറ മരിയ, വെനസ്വേലക്കാരൻ ലെ ലെയേണ്ട കെന്റ, വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള ജോക് യെൻ ട്രാൻഗ്, പോർച്ചുഗല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഹഡാൽഗോ ലൊബാട്ടോ സിൽവ...! ലിസ്റ്റിലുള്ളത് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മലയാളികൾ മാത്രം. 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലിൽ നൽകാനായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ വർക്ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കേരളം എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബ്രസീലിലുള്ളവർക്കും വിയറ്റ്നാമിലുള്ളവർക്കും എന്താണിത്ര താൽപര്യമെന്ന ചോദ്യം വെളിച്ചം വീശിയത് വിചിത്രമായ ഡിജിറ്റൽ മാർ‌ക്കറ്റിങ് രീതികളിലേക്ക്.

ശനിയാഴ്ച ഈ പ്രൊഫൈൽ പിന്തുടർന്ന 321 പേരിൽ അഞ്ചു പേരൊഴികെ എല്ലാ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൂലിക്കെടുത്ത ട്വിറ്റർ ബോട്ടുകളായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടാനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

സംഗതി വെളിച്ചത്തായതോടെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം വ്യാജ വിദേശം അക്കൗണ്ടുകൾ 80 ശതമാനവും ഒഴിവാക്കി. 321 പേരുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഒറ്റയടിക്ക് 40 പേരിലെത്തി. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടി 500 കടന്നു. ഇത്തവണ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം. വിദേശ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പകരം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നെന്ന മട്ടിലുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെ ഫോളോവേഴ്സാക്കി.

അജ്ഞാതരായ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ പിന്നിലെ കൗതുകങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകളിങ്ങനെ.

കാറ്റ് പോയ ബലൂൺ പോലെ ഫോളോവേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ഡിജിറ്റൽ വർക്ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനായി @DWMSKerala എന്ന അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 9 ന്. ആകെ ചെയ്തത് 27 ട്വീറ്റ്. സർക്കാർ ഉദ്ഘാടന ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിൽ നൽകിയ പരസ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ ഹാൻഡിലുകൾ പരാമർശിച്ചത്. വർക്ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോലും ഈ ഹാൻഡിലുകളിലേക്ക് ലിങ്കില്ലെന്ന് ഓർക്കണം. എന്നിട്ടും വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നും വെനസ്വേലയിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിനു പേർ കൂട്ടമായെത്തി ഹാൻഡിൽ ഫോളോ ചെയ്തു!

സംഗതി പുറത്തായതോടെ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും പതിയെ പതിയെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിത്തുടങ്ങി. കാറ്റ് പോയ ബലൂൺ പോലെ 312 എന്ന ലിസ്റ്റ് ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് 40 പേരിലെത്തി. ആ നാൽപ്പതിൽ തന്നെ 35 എണ്ണവും വ്യാജം!

ഒരമ്മ പെറ്റ വ്യാജന്മാർ

ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഈ ഹാൻഡിലിലെ ഫോളേവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.58 ന് ലിസ്റ്റിൽ 98 ഫോളേവേഴ്സായി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ ഇത് 550 കടന്നു. ഇനി പുതിയ ഫോളേവേഴ്സിന്റെ ചില പേരുകൾ ഇങ്ങനെ – ആയുഷ് സിങ്, ഗുർജർ സാഹബ്, രാകേഷ് പുനാർ, പ്രിയ പാണ്ഡെ, ശിവം ദേശായി, റാണാ സിങ്, മരിയാനാ സാന്റോസ്. പലതും 2020 അവസാനമോ 2021 തുടക്കത്തിലോ നിർമിച്ച തട്ടിക്കൂട്ട് പ്രൊഫൈലുകൾ.

മിക്ക ഹാ‍ൻഡിലുകളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി. ഇവയെല്ലാം ഒരു ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ്. ഡോളി മിശ്ര, പ്രിയങ്ക കുമാരി, കുന്ദൻ കുമാർ സിങ് എന്നീ പ്രൊഫൈലുകൾ വെറുതെയൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫൈലുകൾ സന്ദർശിച്ചു. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ എല്ലാ പ്രൊഫൈലുകളിലെയും കോമൺ ഫോളോവേഴ്സാണ് ഈ മൂന്നു ഹാൻഡിലുകളും. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധമുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെന്ന് വ്യക്തം.

വ്യാജ ഹാൻഡിലുകളിൽ കണ്ടത്

ട്വിറ്ററിൽ അസംഖ്യം പ്രൊഫൈലുകൾ വഴി ബ്രാൻഡ് പ്രമോഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂലി പ്രൊഫൈലുകളാണ് ഇവ. എല്ലാത്തിലും ഏറെക്കുറേ ഒരേ കണ്ടന്റ്. ഒരു വിദേശ ടയർ കമ്പനിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റുകളാണ് എല്ലാ പ്രൊഫൈലുകളിലും ആദ്യം കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. ഉദാഹരണമായി 5 ട്വീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ.

Seema: XXXX tyres is my personal favourite

Shinali: I used XXXX tyres. I have really good experience

Riti: I Really enjoy my all journey with my XXXX tyres.

Krishna Singh: XXXX tyres good brand.

Shivay Shukla: XXXX tyres is awesome. This is big brand, I appreciate it.

ഇതിനു ശേഷം കണ്ടത് ഒരു ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിങ് സൈറ്റിന്റെ പ്രമോഷൻ. മിക്കതും വെറും കോപ്പി–പേസ്റ്റ്. ബ്രാൻഡ് പ്രമോഷനുകൾക്കു പുറമേ രാഷ്ട്രീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഈ ഹാൻഡിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. പിആർ ഏജൻസികൾ പ്രമോഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരികിട പ്രൊഫൈലുകളെല്ലാം കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ ഹാൻഡിലിൽ എങ്ങനെയെത്തിയെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതോടെ ബാക്കിയാവുന്നത്.

English Summary: Fake handles, bots, ghost followers to reap popularity for government platform in twitter